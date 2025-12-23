Дятлова рассказала, стоит ли ждать снега на Новый год в Калининграде

ВКонтакте

Калининградские коммунальщики начали подготовку к длинной новогодней неделе. Несмотря на то что осадков не ожидается, нужно быть начеку, рассказала глава администрации Елена Дятлова на оперативном совещании во вторник, 23 декабря.

«Пока по прогнозам снега у нас не ожидается. Но если в течение новогодних или рождественских праздников будут осадки в виде снега, то мы должны организовать уборку с улиц, общественных пространств. Должен быть контроль за состоянием земельных участков города, третьих лиц. Мы должны быть готовы и на связи», — сказала сити-менеджер.

Также Дятлова дала поручение следить за работой автобусов.

«Должен быть контроль выпуска на линию общественного транспорта. Отрабатывать с перевозчиками, чтобы не было ранних сходов», — получил указания от главы города начальник транспортного отдела Антон Романов.

Руководителю комитета городского хозяйства Максиму Федосееву поручено сделать основной акцент на поддержание улиц и тротуаров в чистоте, если потребуется, то проводить уборку 2-3 раза в день.