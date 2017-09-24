Я бы предложила объявить конкурс на концепцию обустройства острова Канта



В сентября в Кафедральном соборе на острове Канта прошёл финал Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева и фестиваль "Орган+" . Арт-директор конкурса Вера Таривердиева рассказала о чудесах в её жизни и о том, как она помогла раскрыться талантам Гоши Куценко.

— У себя в соцсетях вы писали, что на фестивале произошло сразу два чуда: концерт Бориса Березовского, одного из самых востребованных в мире музыкантов, и совместное с ним выступление 16-летнего слепого пианиста из Пионерского Никиты Плетнева.





— Мне рассказали о мальчике и попросили познакомить его с Борисом. Тот его прослушал, и в итоге Никита выступил в финале концерта Березовского. Надеюсь, что эта встреча станет знаковой. У меня есть идея сделать благотворительный концерт, чтобы собрать деньги мальчику на инструмент, ведь у него до сих пор дома нет фортепиано

Вообще, чудеса на конкурсе происходят постоянно. Это и знакомство лауреатов, органистов Хироко Иноуэ и Жана-Пьера Стайверса, которое переросло в новую семью. И моя история с британским музыкантом Стивеном Коутсом: как-то, выступая в Москве, он в ресторане услышал музыку, в которой, как говорит, "затерялся". Попытался узнать, что это, но официантка не смогла подсказать — зато подарила диск. Уже дома Стивен выяснил, что это произведения Микаэла Леоновича, и связался со мной. Сейчас в Лондоне он издает уже пятый диск с музыкой Таривердиева, и все они имеют успех.



— На закрытии конкурса прозвучала мысль, что нужно делать органную музыку популярнее.



— Глубокое заблуждение, что орган — для избранных. Как писал в своем стихотворении Иосиф Бродский, "в каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог". Моя знакомая привела на концерт члена жюри Джеймса Хигдона 13-летнего сына — подросток был в восторге от сложных произведений. Публика на концерты приходит самая разная, и если перед ней великолепные музыканты, никто не остается равнодушным. Микаэл Леонович считал, что в каждом человеке есть потребность в возвышенном. Может, я и ошибаюсь, но на концерте "Хора Турецкого" вы получите шоу, развлечетесь, но вот то самое чувство возвышенного вам дадут Бах, Моцарт и Чайковский.



— А вы слушаете попсу — просто для развлечения?



— Нет, физически от нее страдаю (улыбается).



— Как вы относитесь к строительству на острове Канта спортивной площадки?



— Земля нам не принадлежит — у неё много собственников, поэтому, что делать дальше, нужно решать сообща. Что касается площадки: там был пустырь, а теперь появится востребованное место, и это хорошо. Ну а дальше я бы предложила объявить конкурс на концепцию обустройства острова и привлекла бы к обсуждению в том числе и мировое сообщество, особенно в преддверии юбилея Канта.