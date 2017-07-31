Есть тут товарищи, которые паразитируют на теме Средневековья, а туристы рады всему

Под Правдинском прошёл фестиваль "Ушкуй", а вскоре в Зеленоградском округе состоится "Кауп".Руководитель клуба реконструкторов эпохи Средневековья "Бранденбург Элтекин Киласов рассказал "АиФ — Калининград", в чём секрет популярности исторических фестивалей и как становятся реконструкторами.

— Туристы из России хотят видеть рыцарей и готовы платить любому чудаку-недоучке, который нацепит на себя балахон с тевтонскими крестами. В итоге турист получает некачественную услугу. Вам не обидно за тему Средневековья?

— Есть тут товарищи, которые паразитируют на ней. Они сейчас появляются в местах скопления туристов. У туристов голод, и они рады всему, что им предлагают. Но со временем они станут более разборчивыми, поймут, где ерунда, а где стоящее... Мы со своей стороны делаем что можем. Два года назад несколько клубов, занимающихся Средневековьем, объединились и построили этнографическую деревню на берегу реки Лава в Правдинском районе. На свои деньги. В этом году провели там уже второй фестиваль "Ушкуй". Билеты были по минимальной цене, как в музей.

— Вы пытались восстановить замок "Бранденбург" в Ушаково. Не получилось не только из-за недостатка средств...

—У нас тогда вместо дела пошла переписка со Службой охраны памятников. Сейчас там нормальный руководитель — Евгений Маслов. Но бюрократическая машина все та же. Она сто таких масловых может перемолоть и меня заодно. Поэтому я решил: жизнь одна и надо заниматься тем, что нравится, а не бумажки из папки в папку перекладывать... Замок же отдан Русской православной церкви, и, слава богу. Они, даже если не восстанавливают, разрушать дальше не дают. Тут, конечно, должны работать профессиональные реставраторы. А они только в Питере и Польше.

— Как вы, физик, попали в реконструкторы?

— На втором курсе университета у нас читал теорию дифференциальных уравнений Казимир Клеофасович Лавринович. Это был конец 1980-х. И вот он говорит: "Уравнение Бесселя". А кто такой этот Бессель, мы не знали. Тогда не было ни интернета, ни книг по этой теме. И наш профессор начинает рассказывать: Кёнигсбергская обсерватория, параллактическое смещение и так далее... Следующая тема — "Пространство Гильберта". А кто этот Дэвид Гильберт? Оказалось, что тоже работал в Кёнигсбергском университете. Как и Макс Борн, один из создателей квантовой механики, и изобретатель офтальмоскопа Герман Гельмгольц, и многие другие. Здесь была серьезнейшая наука. В Кёнигсбергском университете стажировались многие российские ученые, а основал его герцог Альбрехт — последний верховный магистр Тевтонского ордена. И вот всё, зацепило. Я открыл для себя историю своего города совсем по-другому. Так и дошел до Ордена и реконструкции, хотя главный интерес по-прежнему — история университета.

— Тевтонский орден до сих пор существует. Только его руководитель теперь живёт в Вене. Вы с ним не общались?

— С магистром — нет. Но в Ордене состою. Я комтур, кавалер-офицер. Звание дали за спасение замка "Бранденбург" и социальные проекты.

— Наших реконструкторов порой упрекают, что они молодежь увлекают немецкой культурой, а ребята свою-то плохо знают. У нас часто иностранцев больше любят, чем своих...

— Согласен. Я даже термин такой придумал — "васькизм", когда начинают заискивать перед иностранцами. Надо и свою честь знать. Мы же тоже великий народ, с культурой мирового уровня. Но я убежден, что чужой истории и чужой культуры не бывает. И перечеркнуть пруссов, потом тевтонов, немцев и другие народы, которые здесь жили, просто неправильно.

Тевтонский орден играл для Руси большую роль. Долгое время мы были союзниками. Только в самом начале возникали стычки с Ливонским отделением. Кстати, археологи ничего не нашли на Чудском озере. Еще неизвестно, там ли было Ледовое побоище. Точно была битва при Омовже, где отец Александра Невского Ярослав разбил рыцарей и часть их утонула. Возможно, летописец перенес это на сына. А вот по поводу Невской битвы нет сомнений, археологи нашли доказательства...

У Московского княжества было сильнейшее противостояние с литовцами и поляками. Орден также противостоял им. Естественно между Орденом и Москвой возникли дипломатические отношения. Василий III даже присылал деньги герцогу Альбрехту.

Сотрудничества между нами было намного больше, чем вражды. Но две последние мировые войны все перечеркнули.

Если ты реконструируешь что-то, должен максимально приблизиться к оригиналу: не только чтобы швы на одежде совпадали, а понимать, что люди тогда так жили, у них мировоззрение было другое, поэтому они так себя и вели. Вот это интересно.