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Главная Интервью

Есть тут товарищи, которые паразитируют на теме Средневековья, а туристы рады всему

Фото

Элтекин Киласов руководитель клуба реконструкторов "Бранденбург"

Источник: Автор: Евгения Бондаренко
26 июля 201713:23
  2621 5
Под Правдинском прошёл фестиваль "Ушкуй",  а вскоре в Зеленоградском округе состоится "Кауп".Руководитель клуба реконструкторов эпохи Средневековья "Бранденбург Элтекин Киласов рассказал "АиФ — Калининград", в чём секрет популярности исторических фестивалей и как становятся реконструкторами.

— Туристы из России хотят видеть рыцарей и готовы платить любому чудаку-недоучке, который нацепит на себя балахон с тевтонскими крестами. В итоге турист получает некачественную услугу. Вам не обидно за тему Средневековья?

— Есть тут товарищи, которые паразитируют на ней. Они сейчас появляются в местах скопления туристов. У туристов голод, и  они рады всему, что им предлагают. Но со временем они станут более разборчивыми, поймут, где ерунда, а где стоящее... Мы со своей стороны делаем что можем. Два года назад несколько клубов, занимающихся Средневековьем, объединились и построили этнографическую деревню на берегу реки Лава в Правдинском районе. На свои деньги. В этом году провели там уже второй фестиваль "Ушкуй". Билеты были по минимальной цене, как в музей.
 
— Вы пытались восстановить замок "Бранденбург" в Ушаково. Не получилось не только из-за недостатка средств...
 
—У нас тогда вместо дела пошла переписка со Службой охраны памятников. Сейчас там нормальный руководитель  — Евгений Маслов. Но бюрократическая машина все та же. Она сто таких масловых может перемолоть и меня заодно. Поэтому я решил: жизнь одна и надо заниматься тем, что нравится, а не бумажки из папки в папку перекладывать...  Замок же отдан Русской православной церкви, и, слава богу. Они, даже если не восстанавливают, разрушать дальше не дают. Тут, конечно, должны работать профессиональные реставраторы. А они только в Питере и Польше.
 
— Как вы, физик, попали в реконструкторы?
 
— На втором курсе университета у нас читал теорию дифференциальных уравнений Казимир Клеофасович Лавринович. Это был конец 1980-х. И вот он говорит: "Уравнение Бесселя". А кто такой этот Бессель, мы не знали. Тогда не было ни интернета, ни книг по этой теме. И наш профессор начинает рассказывать: Кёнигсбергская обсерватория, параллактическое смещение и так далее... Следующая тема — "Пространство Гильберта". А кто этот Дэвид Гильберт? Оказалось, что тоже работал в Кёнигсбергском университете. Как и Макс Борн, один из создателей квантовой механики, и изобретатель офтальмоскопа Герман Гельмгольц, и многие другие. Здесь была серьезнейшая наука. В Кёнигсбергском университете стажировались многие российские ученые, а основал его герцог Альбрехтпоследний верховный магистр Тевтонского ордена. И вот всё, зацепило. Я открыл для себя историю своего города совсем по-другому. Так и дошел до Ордена и реконструкции, хотя главный интерес по-прежнему  — история университета.
 
— Тевтонский орден до сих пор существует. Только его руководитель теперь живёт в Вене. Вы с ним не общались?
 
— С магистром  — нет. Но в Ордене состою. Я комтур, кавалер-офицер. Звание дали за спасение замка "Бранденбург" и социальные проекты.
 
— Наших реконструкторов порой упрекают, что они молодежь увлекают немецкой культурой, а ребята свою-то плохо знают. У нас часто иностранцев больше любят, чем своих...
 
— Согласен. Я даже термин такой придумал  — "васькизм",  когда начинают заискивать перед иностранцами. Надо и свою честь знать. Мы же тоже великий народ, с культурой мирового уровня. Но я убежден, что чужой истории и чужой культуры не бывает. И перечеркнуть пруссов, потом тевтонов, немцев и другие народы, которые здесь жили, просто неправильно. 
 
Тевтонский орден играл для Руси большую роль. Долгое время мы были союзниками. Только в самом начале возникали  стычки с Ливонским отделением. Кстати, археологи ничего не нашли на Чудском озере. Еще неизвестно, там ли было Ледовое побоище. Точно была битва при Омовже, где отец Александра Невского Ярослав  разбил рыцарей и часть их утонула. Возможно, летописец перенес это на сына. А вот по поводу Невской битвы нет сомнений, археологи нашли доказательства...
 
У Московского княжества было сильнейшее противостояние с литовцами и поляками. Орден также противостоял им. Естественно между Орденом и Москвой возникли дипломатические отношения. Василий III даже присылал деньги герцогу Альбрехту.
 
Сотрудничества между нами было намного больше, чем вражды. Но две последние мировые войны все перечеркнули.
 
Если ты реконструируешь что-то, должен максимально приблизиться к оригиналу: не только чтобы швы на одежде совпадали, а понимать, что люди тогда так жили, у них мировоззрение было другое, поэтому они так себя и вели. Вот это интересно.
 
Полный текст интервью читайте здесь
 

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5 комментариев Правила комментирования

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Prist
Prist #
26 июля 201714:57
Энергию этой публики, хорошо бы направить в позитивное русло по восстановлению памятников старины, а не слушать её демагогию.
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Николай Белов
Николай Белов #
27 июля 201716:21
///
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Николай Белов
Николай Белов #
27 июля 201716:34
если уж восстанавливать то нужно делать все честно и до конца т.е.- вши, блохи Чума и другие болезни мрачного средневековья, го..но на улицах по колено, мухи, крысы, вонь и смрад, а не только балы и турниры для единиц и голод, холод и прозябание для миллионов.Вот так ребята,- действуйте.
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Prist
Prist #
28 июля 201710:18
Вы абсолютно правы. Всё должно совпадать до мельчайших подробностей.
А если нет, то и людей смешить не надо...
Целесообразней арифметику преподавать в ближайшей сельской школы.
Так хоть польза какая-нибудь будет обществу от энтого реконструкторщика....
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Казахстан - красивый горный дикий край
Казахстан - красивый горный дикий край #
29 июля 201715:26
Кавалер-офицер говорит, а на козла похож.
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