У нас мирового класса курорты не получаются. На курорте нельзя ломать, вечно строить и перекладывать плитку

Известный телеведущий приехал проведать свои квартиры в Зеленоградске, а "Комсомолка" задала ему несколько вопросов

Александр Васильев занимался исключительно домашними делами: контролировал ремонт, разгружал коробки с картинами и немецкой посудой, которую привез для своего частного музея. Встречался с антикварами и реставратором мебели, который помогает вернуть к жизни потрепанные временем диваны и стулья.

В Калининград Александр Васильев приехал из Паланги, где открывал выставку, посвященную курортной моде.

"Хватит без конца перекладывать плиточку"

— Выставка открылась в новом музее курорта Паланги. Это старинная вилла, которая была деревянной дачей графини Тышкевич. А семейство Тышкевич в Паланге курорт и организовали: провели первый телефон, железную дорогу, снабдили поселок электричеством, построили роскошный дворец с помощью немецкого архитектора, разбили большой парк с помощью французского ландшафтного архитектора. На открытии присутствовала последняя графиня Тышкевич. Ей около 70 лет. И вот мы открыли выставку на двух этажах. Тем калининградцам, которые ездят в Палангу, это будет интересно.

— Что можно посмотреть?

— Выставка посвящена моде от 1850-х до 1980-х годов: купальные костюмы, летние кринолины и турнюры, платья 1900-х годов, шляпы, зонты, сумочки, обувь, бальные книжки… Мужская одежда тоже представлена. Я счастлив вернуться Палангу, где очень часто отдыхал в детстве.

— Почему не покажете всю эту красоту в Зеленоградске?

— Здесь нет такого выставочного зала. Есть небольшой краеведческий музейчик. Я не знаю здесь вообще ни одного зала, где можно было бы выставить что-то большое. И в Калининграде я не видел такого музея пока. Все мои переговоры дальше музея "Фридландские ворота" не прошли. Хотя там я делал несколько выставок некоторое время назад, и они пользовались большим успехом. В Паланге 100 костюмов и 400 аксессуаров. Перевезти это — не по мановению волшебной палочки. Но так как они хранятся в Европейском Союзе, то у меня нет проблем с пересечением границы.

Я представляю, сколько различных препон будет при ввозе в Калининградскую область и еще больше — при вывозе, сколько будет нужно бумаг. Поэтому я часто делаю выставки в Литве и Латвии. Следующая выставка откроется 15 июня в латвийском Вентспилсе. Они тоже пытаются развивать курорт. Там более открытое море, хотя нет многих прелестей здешней природы. Например, Куршской косы, этого настоящего райского уголка. Там нет такого количества птиц. Но открыт красивый пляж и там сохранился средневековый замок. В нем-то они и устраивают выставки. Я знаю, что в Калининградской области большое количество старинных замков. Многие в руинах и сейчас все принадлежат церкви. И никто не представляет, что с ними можно сделать. Что? Выставочные залы! Проводить интересные выставки, чтобы люди приходили.

— Именно так и стоит привлекать туристов на курорты.

— Да. Люди пойдут, если будет что-то стоящее. Людей на курорт просто пивом нельзя привлечь. Пиво можно пить в любом месте. Должна быть культурная, художественная жизнь, музыкальная жизнь. Там это есть, есть и гастроли певцов, спокойствие, парк, розарий.

Есть большое количество женщин и детей, которые просто любят смотреть на цветы. Нужно не застраивать все гостиницами, а сделать в парке розарий, высадить цветы, сирень разных сортов и продумать так, чтобы цветение было постоянным. Я был в Канаде на острове Виктория. Там потрясающий ботанический сад. В плане архитектуры на острове особенно нечего смотреть. Хотя есть кафедральный собор, старинные виллы. Но все приезжают смотреть на сад. Он спроектирован так, что всегда цветет. Так привлеките людей садоводством! Привлеките не тем, что вы плиточку без конца перекладываете, так, что пройти невозможно.

— Сад — нехитрое дело.

— Нехитрое и недорогое! Но я заметил, что все предложения недорогого характера у нас в стране не пользуются успехом. Потому что нельзя нагреть ручонки. И нам нравится очень дорогое, чтобы можно было отпилить. Регион богат, но не очень. Поэтому чиновники Монте-Карло не потянут, в Лондоне тоже ничего купить не могут. Но в Карловых Варах купят. Ротация кадров большая. Как только оперятся немножечко, переезжают в другую страну. Это их мечта. То есть недостаточно любят Калининградскую область.

Меня очень беспокоит снос старинных домов в Зеленоградске. Это варварское явление. Во всех странах Балтийского региона дома до 1950 года постройки объявлены памятниками истории и культуры, не обязательно архитектуры. Их нельзя трогать и если они в ветхом состоянии, их реставрируют. Но так как реставрация — дело трепетное и небыстрое… А мы любим быстро, не муторно, как говорят, "чтобы не париться".

Не так далеко от моего дома в Зеленоградске, на перекрестке с Московской улицей есть дом, который был только что покрашен и отремонтирован. И вдруг он попал в список этих аварийных под снос. Меня поражает! Чего ради муниципалитет выделял деньги на реставрацию фасада и покраску дома? Я считаю, это называется просто воровством. Ну покрасили, ну отреставрировали, ну так живите! Нет, он идет под снос. Или они не знали, что он ветхий? Я в это поверить не могу. Меня это пугает. И тем более, когда они говорят, что эти дома ветхие, это полная ложь. И вот почему. Ветхих домов много. 30 процентов населения России вообще живут в бараках — о них не думают. Просто нравится земля под этими домами, которые стоят у моря. Около моря можно построить бутик-отель, спа-центр. Их не интересует жизнь этих людей, интересует земля, на которой можно хорошо построить.

— Вы не верите местным чиновникам, которые говорят, что никакой жилой застройки не будет?

— Конечно, будет! Пусть она будет не жилая. Отель — это не жилая застройка. Там не будет красивого розария. Мы видим судьбу Калининграда, все знаем. Красивый благоустроенный немецкий город пошел под снос из-за халатности чиновников. Теперь, впопыхах, в связи с чемпионатом мира по футболу, строится потемкинская деревня. Никто в калининградских хрущевках, а такие же все идут под снос в Москве, не нашел ветхости. В Москве они ветхие и морально устаревшие, в Калининграде — нет, еще могут выдержать надстройки и дополнительные этажи, башенки и фасадные украшения.

— Как вам то, что уже сделано на Ленинском проспекте с хрущевками?

— Мне понравилось. Не могу сказать, что это несимпатично. Мне больше это импонирует, чем старые неприглядные хрущевки. Это положительный сдвиг. Жалко, что это только к чемпионату мира. Без повода нельзя было сделать? Но меня поражает, что это только фасад, а внутри такой же прописанный котами подъезд и обшарпанными дверьми.

Культура потёмкинской деревни у нас существует и процветает. Приедут иностранцы! Стыдно! А нашим не стыдно ходить рядом с обшарпанными хрущевками? Нет. Иностранец же приедет! Мы должны пыль в глаза пустить и сказать: "Посмотрите, у нас все сохранено". Потому что приедут и немцы, которые спросят: "Где город Кёнигсберг, что с ним сделали?". А мы: "Вот, все сохранено". А какой там немец будет открытки проверять... Увидят эти дома в центре города.

— Даже пофотографируют их.

— Да. А что еще в центре фотографировать? Они сфотографируют и скажут: "В каком хорошем состоянии!".

Фото: Александр Катеруша

Всё забором не закроешь

— Наши власти ждут огромный поток туристов, болельщиков на чемпионат мира в 2018 году. Приедут?

— Когда я ехал из Литвы в Калининград на рейсовом автобусе, со мной в автобусе ехали два француза. Два брата, молодые ребята из Версаля, с рюкзаками. Как позже выяснилось из разговора с ними, они ехали в Калининград, а потом — в Гданьск. Но после того как они прошли литовско-российскую границу и им проштамповали паспорта, их сняли с автобуса для дополнительной проверки. Наши впустили в Россию и сняли! Эта проверка была обусловлена тем, что у одного из них были визы с туристическим посещением стран Ближнего Востока: Ливана и Сирии.

И что? В 2018 году, когда сюда поедут, у них могут визы любых стран, включая Украину, Ближний Восток, США, Таиланд, Сирию, Ирак, Саудовскую Аравию. Значит должен быть какой-то список тех стран, с въездными пометками которых нельзя въезжать в Россию. Значит, вообще не надо было впускать.

— Как вы к этому отнеслись, пытались им помочь?

— Я ощутил неловкость. Я говорил с ними на французском, но не знал, как им объяснить происходящее, не мог назвать причину. Они сказали дрожащим голосом: "Надеемся, нас выпустят". Снимать их на территории России с автобуса точно противозаконно. Получается, они были арестованы, у них забрали паспорта. Они остались, а автобус, за который они, кстати, заплатили, поехал дальше.

Как я мог их защитить? Мы ехали в автобусе, все были уставшие, встали в 5 утра. Пограничник мне сказал: !Мы их выпустим через часок. Поговорить нужно". Но это мне не понравилось. Представляете, что напишут в интернете эти ребята о своей первой поездке в Россию? Вытерпят, но напишут. И больше гостей не ждите! В ситуации, когда мы ищем и ждем туристов, иностранцев надо встречать с распростертыми объятиями. Или тогда не давать визы.

Если такие встречи гостей станут обычаем и частью программы, то не ждите миллионов туристов в 2018 году. А если и приедут… Туристы не дураки. Они объехали многие страны. Им нельзя сказать: "Ходите только по Ленинскому. Тут дома красивые". Они все посмотрят и увидят: дороги, кафешки, сауны, клубы, остановки. Не все приезжают с огромным количеством денег. Скрыть что бы то ни было не удастся. Все забором не закроешь! Но чем меньше будет сноса старины, тем лучше будет репутация у края.

Направление сейчас как раз на развитие туризма. Однако, живя в Москве, я без конца вижу рекламу: "Посетите Крым и Сочи". Я ни разу не видел нигде в Москве какой-либо внешней рекламы или в журнале: "Посетите Балтийское побережье, Зеленоградск, Светлогорск, Куршскую косу". Или не хотят, чтобы много приезжали…

Все говорят: гостиниц не хватает, и строят, строят. Вот, построим гостиницы, и туристы приедут! Во-первых, пляж стал таким узким, что много туристов просто там не поместится. Немецкие волнорезы стояли после войны 70 лет, пока не рухнули. И их никто не чинил, пляж смыло.

Во-вторых, в Зеленоградске есть большая гостиница в 200 метрах от моря. Она продается. Мне даже однажды звонил ее хозяин и говорил, что продает, потому что нет туристов. Так если бы были, то эта приличная и недорогая гостиница, в которой я жил, была бы полна народу. Парадокс!

В Паланге те же сосны, то же море и тот же песок, а комфорта в пять раз больше. Нет ненужной громкой музыки. Есть обустроенный парк и потрясающий розарий. Не надо стесняться брать пример с соседей. Петр I не знал чего-то — смотрел у голландцев и немцев. Ну не умеем мы, не получается, так посмотрите, как у соседей. Это совершенные враки, что когда уехала "Новая волна", в Юрмале стало пусто. Ни один певец не уехал."Новая волна", как конкурс, перестал существовать. Но открылся конкурс Лаймы Вайкуле. Все те же Димы Баланы и Ирины Аллегровы так же там выступают все лето.

У соседей все получается. У нас мирового класса курорты не получаются. На курорте нельзя ломать, вечно строить и перекладывать плитку. Курорт – это покой, умиротворение, удовольствие. Как можно говорить: "Потерпите два года, мы отремонтируем и все будет!"? Если за 70 лет не вышло, за два года не выйдет!

Александр Васильев и реставратор Александр Васильев и реставратор Олег Турок-Задунайский. Фото: Александр Катеруша Александр Васильев и реставратор Александр Васильев и реставратор Олег Турок-Задунайский. Фото: Александр Катеруша

"Шнура дома не слушаю"

— Для многих было неожиданностью увидеть вас в клипе на песню "Экстаз" группы "Ленинград". Как вы туда попали?

— Сейчас больше 11 миллионов просмотров этого клипа. У меня там маленькая роль и две фразы, но я очень рад. Сняться в таком клипе с двумя фразами почти равносильно громкой премьере в Большом театре. Меня лично пригласила режиссер Анна Пармас, сказала, что есть хорошая роль для меня. Я прилетел из Австрии, и съемки прошли очень хорошо, весело и быстро.

— Сколько дублей сделали?

— Три, не больше. Мне все очень понравилось. С удовольствием снялся бы еще, но Сергей Шнуров не будет же брать одних и тех же актеров.

— Кто-то скажет, что Васильев и мат – это несовместимо.

— Во-первых, я матом не ругаюсь. Во-вторых, Россия — страна дикого мата. Матерятся все, и я же понимаю эти слова. Другое дело, что живу, не употребляя их. Меня мат меньше коробит, чем когда пишут в мой адрес: "моэстро" или "харашо".

— То есть лучше грамотно, но с матом?

— Да. Матерных слов в принципе не много, по сравнению с другими словами. А по-русски грамотно разучились писать совсем. Я, как участник социальных сетей, когда вижу, что мне пишут, не могу поверить — это что, дети 8 лет пишут? Почему?

— Может, это новояз?

— Да. Новый русский язык. Но у меня матом никто и никогда ничего не спрашивает. Даже в клипе обратился герой не ко мне, а к спутнице. Но Ходченкова снялась там в таких откровенных позах! Это все красиво. Надеюсь, что она выйдет замуж.

— А с остальным творчеством Шнура вы знакомы?

— Да, мне очень нравится клип про выставку Ван Гога (та самая песня про лабутены — Ред.). Я видел несколько клипов. Но специально дома слушать не буду. Я считаю, что Шнуров очень талантливый и хорошо передает российскую действительность и реалии новой культуры. Это даже сопоставимо с творчеством Высоцкого. Тот тоже был дико народный и подворотный, однако, оказался великим поэтом. Пел про коммунальные квартиры, про дворовую молодежь, про алкоголиков. Высоцкий бичевал пером сатирические аспекты жизни в СССР в эпоху Брежнева. И при этом был великим поэтом!

Другим таким примером может стать Раневская, которая в ролях часто изображала сатирические моменты ужасов сталинской эпохи. И она была великая актриса. Зощенко был великим сатириком и бичевал забавные моменты эпохи НЭПа, эпохи Ленина. Шнуров – продолжение этой традиции. Гоголь писал о взяточничестве и казнокрадстве.

Мы не идеальная нация. И не любим, когда нас ругают со стороны. Для того, чтобы отразить эти не идеальные моменты, нужен талантливый поэт или художник.