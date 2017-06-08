В Калининграде на тысячу заявлений о преступлениях возбуждается только одно уголовное дело

Известный калининградский адвокат поделился с Клопс.Ru своими наблюдениями о том, как работает система правосудия, и рассказал, чем адвокат отличается от юриста.

— Евгений Борисович, каковы функции адвокатской палаты Калининградской области?

— В Калининграде около 600 адвокатов, их деятельность регламентирована законом об адвокатской деятельности. Мы следим за тем, чтобы адвокаты, имеющие такой статус, этот закон соблюдали, принимаем экзамены на получение статуса адвоката, проверяем поступившие на адвокатов жалобы. Если есть повод для дисциплинарного производства, принимаем меры.

Мы определяем, кто будет адвокатом, ведь он должен соответствовать определённым требованиям и сдать экзамен перед нашей квалификационной комиссией.

— А чем юрист отличается от адвоката?

— Для обычного гражданина разница не видна. Юрист может дать консультацию и поддерживать клиента в процессе. Для этого даже не нужно иметь высшее образование. Например, у известного московского правозащитника Александра Добровинского нет не только высшего, но и вообще никакого юридического образования. При этом человек он действительно неординарный и позиционирует себя в обществе выдающимся адвокатом.

Адвокат — это независимый консультант, который чётко разложит ту или иную ситуацию с точки зрения закона, обоснует правовую позицию. Он обязан постоянно учиться, вести делопроизводство, соблюдать адвокатскую тайну и этику и т.п.

Если адвокат плохо выполнит свою работу, клиент может пожаловаться нам. А на плохую работу юриста можно разве что "написать в спортлото", как пел Высоцкий.

— Я слышала, что разрабатывается норма, согласно которой в суды будут допускать только адвокатов.

— Сейчас на федеральном уровне готовят программу "Юстиция". Она предполагает, что в судебных процессах смогут участвовать только адвокаты. Зачастую многие юристы имеют весьма поверхностное представление о законе. Нередко они превращают процессы в фарс, отнимают время у судей и других участников процесса. В Калининграде есть юристы, которые к жалобам и искам пишут эпиграфы.

Поэтому допуск в суд только профессиональных защитников, членов корпорации будет способствовать не только эффективности правосудия, но и настоящей защите интересов гражданина.

— Как в Калининградской области выполняется федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в РФ"? Реально получить такую помощь?

— Хуже всего в России. Можно сказать, закон не выполняется. В каждом регионе из регионального бюджета компенсируется работа адвокатов с гражданами. В Калининградской области предусмотрены мизерные ставки — 100 рублей за консультацию. Кроме того, региональный закон сформулирован так, что деньги за свою работу адвокат получит только через год.

Около двух лет назад в регионе было создано государственное юридическое бюро, где не было ни одного адвоката. В него входили какие-то отставные чиновники и другие непонятные люди. За два года на это предприятие потратили больше 10 млн рублей — машина, офис, зарплаты сотрудников. Формально они работали бесплатными адвокатами, на деле толком никакую юрпомощь никому не оказывали и даже не знали, как это делать. Около года назад их закрыли и вспоминали как о неудачном опыте. Поэтому мы приняли решение больше с государством в игры не играть.

— А как быть калининградцам, у которых нет денег на юридическую помощь?

— Каждый день мы бесплатно принимаем клиентов в здании юридической консультации Ленинградского района на Литовском валу, 55. Можно получить такую помощь и в других консультациях. Нам выгоднее выделять адвокатам, оказывающим бесплатную помощь, свои дотации, чем содержать бухгалтера, курьера, платить за офис и технику. И мы не мучаем людей получением справок из домоуправления и Пенсионного фонда — консультацию может получить любой, не предъявляя бумаг о своём финансовом положении.

— Где можно найти прайс на услуги адвокатов? В каких случаях принято переплачивать?

— Прайса как такового у нас нет. Каждый адвокат свою работу оценивает так, как считает нужным. У нас есть рекомендуемые расценки, которые запрашивают суды, взыскивая издержки сторон. Мы стараемся от них отталкиваться. С расценками можно ознакомиться на сайте Адвокатской палаты Калининградской области . Минимальная стоимость ведения гражданского дела — 20 тысяч рублей. Многое зависит от продолжительности процесса, суммы иска, положения сторон и так далее.

— Если человек выигрывает суд, то все издержки за работу адвоката ложатся на проигравшую сторону?

— Далеко не все. Если сравнить реальные расходы на адвоката, то можно сказать, что суды общей юрисдикции взыскивают несоразмерно маленькие деньги. При этом используют формулировку "в разумных пределах" — это негласная установка. Например, за ведение сложного дела о разделе земельного участка человек может заплатить адвокату 100 тысяч рублей. А суд взыщет с проигравшей стороны 20 — "в разумных пределах". И мы всегда предупреждаем об этом клиента.

— А компенсации морального вреда тоже в разумных пределах взыскивают?

— Они также мизерные. Взять дела с медиками, косметологами — люди умирают, теряют здоровье. Суд взыскивает 200–400 тысяч рублей компенсаций. Это абсурд. Судья никогда не наложит на виновника многомиллионный штраф. Он всегда будет мерить исключительно через собственный карман.

— Что делать, если адвокат неправильно выбрал юридическую стратегию и в результате проигрывает дело?

— Даже если адвокат занимает неправильную позицию, суд укажет на ошибку — и адвокат её должен исправить. Есть дела сложные, спорные — нормальный адвокат по ним не даст 100-процентную гарантию. Другой вопрос — особо упёртые клиенты, которые абсолютно уверены в своей правоте. Они готовы годами ходить по кругу и доказывать, что чёрное — это белое, невзирая на законные основания. Такие клиенты — кладезь для частных юридических компаний. Они готовы убеждать человека, что он прав, и потакать его прихотям: любой каприз за ваши деньги. Грамотный адвокат не будет водить вас за нос и сделает свою работу по закону.

— Если адвокат что-то прошляпил, можно вам на него пожаловаться?

— Конечно, жалоба на адвоката — это повод для возбуждения дисциплинарного производства. Адвокат может понести дисциплинарную ответственность вплоть до лишения статуса. Но здесь уже самому доверителю придётся доказывать, что его защитник был не прав.

Многие жалуются, проиграв дело. Они уверены, что если заплатили деньги адвокату, то он решит их проблемы. Ничего подобного. Это проблема клиента, а не адвоката.

Адвокат только консультирует и помогает.

— Есть такое понятие "карманные адвокаты" — те, которые работают на следователя. Насколько в Калининградской области это распространено?

— Есть такое явление, оно типично наше. К этой касте относятся те, кто участвует в делах по назначению, и оплата им идёт за счёт государства. Рабочее время и размер оплаты контролирует следователь. Есть адвокаты не ершистые, им всё равно, за что получать деньги. Тогда следователь может диктовать ему свои условия, взамен приписывая больше часов работы. Следователи подкармливают адвоката и одновременно решают свои проблемы относительно ходатайств, жалоб, продления срока следствия и тому подобное. Но это не касается таких серьёзных вещей, как, например, недоказанность вины: никакой адвокат не возьмёт на себя смелость потворствовать тому, чтобы невиновного человека "закрыли".

— Грубо говоря, некоторые адвокаты закрывают глаза на процессуальные нарушения?

— Да.

— Как-то эту систему можно побороть? От этого ведь зависят судьбы людей.

— Мы уже эту систему почти побороли: установили электронную систему распределения дел. Специальная программа сама отправляет СМСки адвокату, который следующий по очереди. Без привязки к конкретному отделу полиции, Следственного комитета и тем более следователю. Но это касается только тех районов, где несколько адвокатов. В маленьких населённых пунктах работает один, и он принимает все заявки. Карманный адвокат в любой момент прибегает по звонку следователя и подписывает любые бумаги. Такие платных клиентов особо и не ищут, а спокойно работают по отлаженной системе. Но опять же, подмахнуть задним числом признание или написать, что подзащитный отказался от подписи, ни один адвокат себе не позволит. Это табу. Случаев, чтобы адвокат предал своего клиента, у нас не было. Да и некоторые рецидивисты, которые не по одному разу "сходили", знают закон получше любого адвоката.

— Сколько у адвоката должно быть выигранных дел и оправдательных приговоров, чтобы он считался успешным?

— Выигранных споров — половина. Другое дело — оправдательный приговор. Он предусматривает со стороны государства компенсацию расходов на адвоката и компенсацию морального вреда за время следствия. В таких случаях и следствие, и прокурор, и суд заранее видят перспективу процесса. Оправдательные приговоры в нашей стране большая редкость.

— Много в Калининградской области адвокатов, выигравших половину дел?

— Большинство. Грамотный адвокат никогда не возьмётся за заранее проигрышное или спорное дело, в котором фактически клиент может быть прав, но теоретически это почти не доказуемо.

— В Калининградской области были нарушения прав адвокатов? Обыски, задержания, другие препятствия работе?

— Задержаний необоснованных не было, а в остальном — сплошь и рядом. Не допускают до встречи с клиентом в следственном изоляторе. Это делается совершенно откровенно и нарочно. Оперативник звонит в СИЗО и просит, чтобы адвоката к такому-то не допускали. Адвокат приходит в СИЗО, а ему говорят: сегодня у вашего клиента в камере ремонт. Завтра — банный день. Послезавтра его увезли на допрос. Потом на экспертизу. Или говорят: мол, сегодня нет мест, всё занято следователями, не ждите... Проходит неделя, две, а адвокат не может встретиться с подзащитным.

Ещё один вариант вывести адвоката из дела — допросить его в качестве свидетеля: тогда он не может быть защитником, даже если откажется давать показания.

Закон разрешает проводить обыски у адвокатов, но при этом должен присутствовать уполномоченный: он выбирает документы, которые относятся только к конкретному делу. Это нужно для сохранения адвокатской тайны.

— Как в России набирают присяжных?

— Это совершенно обычные люди. По избирательным спискам проверят отсутствие судимости, не стоит ли на учёте у психиатра и нарколога. Высылаются, например, 200 приглашений. Из них только 3–5 человек соглашаются, многие из них даже не представляют, что такое следствие и судебный процесс.

— Нужен ли, по-вашему, в России суд присяжных?

— Думаю, суд присяжных в его нынешнем виде не нужен. В Англии, например, присяжные участвуют как в уголовных, так и в гражданских процессах. Сначала адвокат, прокурор, истец и ответчик убеждают их принять решение — каждый в свою пользу. Потом профессиональный судья зачитывает свою позицию, предлагая принять им чью-либо сторону. У нас присяжные вообще не понимают, о чём идёт речь в процессе. Кстати, оправдательные приговоры нередко выносятся именно судом присяжных. Они смотрят другими глазами на доказательства, представляемые прокурором и адвокатом. Поэтому я считаю, что у наших судей достаточно хороший уровень подготовки и образования, чтобы они сами могли принимать законные решения.

— Оцените уровень подготовки и работы правоохранительных органов в Калининградской области.

— Системно — грустно. Хороших следователей мало. Нет экономистов, уголовный розыск сократили. Произошёл конфликт с руководством, обидели следователя — он пишет заявление и идёт в адвокаты. И мы их всех знаем и с удовольствием принимаем в свои ряды: взяток не брал, работал честно, с адвокатами спорил, чему-то учился. Эти люди не заинтересованы в покрытии преступлений.

— Почему так?

— У нас государство нацелено на борьбу с уличной преступностью. Уличных грабежей и хулиганства сейчас и правда мало, но функцию угрозыска на местах возложили на участковых. Участковые грамотные, молодые, но их функция — это общественный порядок в районе, а на них вешают серьёзные и тяжкие преступления.

Год назад в статью о мошенничестве добавили наказание за мошенничество в сфере предпринимательства. За год возбудили только одно дело! Я лично занимался одним подобным делом. Директор строительной организации взял деньги за якобы уже выполненный госзаказ, а строить не собирался даже. И вот приношу в полицию расписки, договоры, диктофонные записи — все доказательства его вины! Материалы сбрасывают участковому, уголовное дело не возбуждают. Сейчас это обычная история!

У нас в отношении конкретных людей дела возбуждать боятся: а вдруг что-то пойдёт не так? Придётся подозреваемым выплачивать компенсацию.

— А если налицо мошенничество, да ещё и в крупном размере?

— Знаете, с какими формулировками следователи отказывают в возбуждении дел о мошенничестве, причинении вреда здоровью? "Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не явилось на допрос" или "Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не смогли разыскать и допросить". И это заезженная формулировка! В полиции уже есть типографские бланки отказных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Такого никогда не было.

В книге учёта заявлений от граждан и книге учёта совершённых преступлений примерно на 1 000 заявлений о преступлениях только одно уголовное дело. При этом по 500 заявлениям сто процентов нужно возбуждать дела!

— Как изменить эту систему?

— Замкнутый круг. Возбуждение уголовных дел — это шаг к увеличению преступности. Если система начнёт работать как надо, то по статистике у нас будет "разгул бандитизма"! Число уголовных дел увеличится в разы. Потребуется увеличение штата полиции, судов, это дополнительные расходы, а денег нет...

— В последние годы активизировалась борьба с коррупцией на всех уровнях. Можете оценить её эффективность в нашем регионе?

— Никакой эффективности в борьбе с коррупцией нет. Чиновники, целенаправленно занимающие посты, приходят разбогатеть. Депутаты и другие представители власти занимают свои посты под конкретную задачу. В конечном итоге вся эта борьба с коррупцией превращается в фарс.

Коррупция — это системное явление. Централизация власти породила огромное количество людей, способных "решать вопросы". Всё решат на месте в конкретном кабинете. Работа любого надзора, службы, организации, выдающей то или иное разрешение, на этом построена. Они никуда не выезжают, ничего не проверяют, не берут проб, не видят товара. Идёшь в кабинет, платишь деньги, получаешь нужную бумагу. В Калининграде половина мяса польского, на прилавках запрещёнка. О чём говорить?

Зато прекрасно выстроена работа кадастровых инженеров: суды дисквалифицируют их на раз-два. У них лицензия стоит полмиллиона, за любой косяк — огромные штрафы и приостановление деятельности. Найти сейчас кадастрового инженера для "решения проблемы" невозможно. Взяток они не берут.

— Как вы считаете, при наличии хорошего адвоката или связей реально можно избежать наказания за преступление?

— От наказания, скорее всего, не уйти. Особенно если на стороне потерпевшего тоже будет хороший адвокат. Только у нас сама система уведёт преступника от наказания. Хочется, чтобы понятия "закон" и "справедливость" как-то сравнялись по значимости. Особенно в вопросах правосудия.

— Для вас как для адвоката имеет значение преступление, в котором обвиняется клиент? Вы можете отказаться защищать преступника из принципиальных соображений?

— Могу, конечно. У адвоката есть право выбора, если он ещё не заключил договор с клиентом. Я, например, не защищаю тех, кто совершил преступление против личности, насильников по статьям 105 или 111 УК РФ. Чаще отказываю тем, кто совершил имущественные преступления, направленные против конкретного человека. Группа воров, например, недавно обращалась ко мне с просьбой взяться за защиту "коллег", я отказал им.

Но у каждого адвоката своя специализация, и он берётся за такие дела. Если нет каких-то этических нюансов. Например, если пострадавшие не его соседи или друзья.

Однажды на трассе ночью перевернулся грузовик. Водитель сидел и дремал кабине, а к машине подошли двое и начали сливать топливо. Злоумышленники из-за пяти литров солярки отходили водителя топором по голове до полусмерти. Ко мне пришли родственники этого злоумышленника, очень просили помочь. Я не стал его защищать.

Недавно адвокат по назначению отказался защищать негодяя, который избил свою мать. В нашей дисциплинарной практике это был первый такой случай. По закону такой адвокат не вправе отказаться от дела и обязан защищать любого. Но адвокат пришёл на квалификационную комиссию и сказал: "Уважаемые коллеги, я очень сожалею, что принимаю участие в делах по назначению. Защищать негодяя, который избил свою мать, я отказываюсь. Прошу привлечь меня к дисциплинарной ответственности, но статус адвоката мне оставить". Адвоката привлекли к дисциплинарной ответственности и объявили замечание.