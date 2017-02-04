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Главная Интервью

Ближайшие задачи — достроить аэровокзал и, как минимум, начать зарабатывать

Фото

Александр Корытный генеральный директор аэропорта "Храброво"

Автор: РБК Калининград
01 февраля 201710:05
  1205 1
  • Фото Александра Подгорчука
Фото Александра Подгорчука
Гендиректор аэропорта "Храброво" рассказал РБК Калининград о сроках окончания строительства аэровокзала, сокращении рейсов из-за ремонта ВПП, и о том, когда ждать возвращения иностранных перевозчиков в Калининград.
 
— Каким прошедший год был для Храброво?

— Пассажиропоток составил 1,570 млн человек, годом ранее было на 30 тыс. человек меньше – 1,540 млн. По грузообороту и почте наблюдается существенный прирост, порядка 18%.

Основной прирост пассажиропотока нам дали внутренние воздушные линии, на международных достаточно серьезное проседание – на 57% к 2015 году, но это практически во всех аэропортах РФ. Рост же на внутренних линиях неординарный, потому что по всем региональным аэропортам наблюдается падения к 2015 году.
 

 
— С чем вы это связываете?

— Калининград стабильно входит в рейтинг привлекательных регионов для въездного туризма, достаточно много людей прилетает на отдых в регион. Плюс наша своеобразная транспортная доступность – деловые и личные поездки в основном связаны с Москвой и Санкт-Петербургом, поэтому количество людей, перемещающихся по этим направлениям, увеличилось. У нас до 75% полетов – это как раз Москва и Санкт-Петербург.
 
Мы могли и больше подрасти, показатели на начало 2016 года были очень высокими, только за I квартал рост составил 27%, а летом эти цифры еще бы увеличились.

— Почему же не получилось?

— Не хватило провозных емкостей. Не все авиакомпании зашли на калининградский рынок с достаточным количеством провозных емкостей, чтобы перевезти всех желающих. У нас загрузка летом составляла 98-99%, пустых самолетов не было в нашем направлении. Было бы больше воздушных судов, и ценовая политика была бы более приемлемой.

— Какова сейчас пропускная способность аэровокзала?

— 1150 пассажиров в час. После реконструкции аэровокзала она составит 1250 человек в час. К ЧМ-2018 пропускная способность должна составить 1950 пассажиров в час, причем в одном направлении. Это зафиксировано в операционном транспортном мастер-плане.

— За счет чего?

— Будут установлены дополнительные кабины паспортного контроля и реверсивная схема обслуживания, когда прилеты и вылеты групп болельщиков будут разделены. Будет либо массовый прилет, либо массовый вылет. Стационарных кабин будет 22, плюс 38 временных кабин. Все это позволит трансформировать 1250 пассажиров в 1950 пассажиров в пиковые нагрузки. Что касается пропускной способности воздушной гавани, максимально это 16 самолетовылетов в час.
 

— Аэровокзал уже много лет находится в состоянии перманентной стройки. Когда стоит ожидать окончания работ?
 
— Первый этап – это 30 апреля 2017 года. К майским праздникам мы планируем открытие левой части терминала и части привокзальной площади. Полное завершение реконструкции аэровокзала – 30 марта 2018 года.

— Когда завершатся работы по удлинению взлетно-посадочной полосы?

— Достраивать полосу будет компания "Центродорстрой", контракт предусматривает окончание всех работ до 1 декабря 2017 года.

— В прошлом году Храброво купила компания "Новапорт". Какие задачи поставил перед вами новый собственник?

— Завершение в срок строительства аэровокзала, теперь это зона ответственности "Новапорта". Подготовка к приему гостей ЧМ-2018. Третья задача – аэропорт должен себя окупать и, как минимум, зарабатывать.

— Аналогичные задачи, скорее всего, ставил и прежний собственник – компания "Аэроинвест". Так почему у них не получилось?

— Наверное, финансовый ресурс "Аэроинвеста" не позволил им довести объект до логического конца, плюс не хватило знаний и умений. "Новапорт" - более серьезная структура, имеет опыт работы в авиационном бизнесе, управляет 13 аэропортами. У них достаточно устойчивое финансовое положение, серьезный административный ресурс. Компания сразу стала наращивать силы и средства, в том числе финансовые, чтобы выправить ситуацию с реконструкцией аэровокзала, ликвидировать отставание по объемам работ и выйти на новые сроки.
 
 
— У вас, как директора, появились дополнительные рычаги воздействия на подрядчиков?

— Это связано как раз с устойчивым финансированием работ. У нас появилось устойчивое финансирование, мы являемся заказчиками работ по аэровокзалу. Генподрядчику уже некуда деваться, он не может сослаться на отсутствие средств, есть договор, авансирование. Так что теперь мы не ждем, а активно участвуем в ускорении процесса, ежедневно контролируем как объемы выполненных работ, так и количество рабочих на стройке.

В любом случае, в этом году нам придется работать в тяжелых условиях, будут достаточно большие ограничения по использованию взлетно-посадочной полосы, что влечет за собой серьезные финансовые потери.

— Почему?

— С 15 марта по 15 апреля начнутся работы на ВПП, из-за этого мы переносим порог приземления. Что это значит? Длина нашей полосы - 2500 метров, на время ремонта она сократится до 1850 метров. Это говорит о том, что с такой полосой мы сможем принимать не все типы воздушных судов, которые принимаем на сегодняшний момент, или принимать большие суда с ограниченной коммерческой загрузкой. Но это еще не все. На время работ у нас будет снята посадочная категория, которую мы сейчас имеем, 241-й курс, соответственно, это еще более усложнит ситуацию. Сейчас у нас есть сертифицированный курс инструментального захода на посадку, который позволяет судам садиться в сложных погодных условиях. При снятии этого курса, а на месяц мы его снижаем однозначно, у нас при сложных погодных условиях будут ограничения, и самолеты, наверное, не смогут прилететь в Калининград. Это вынужденная мера, чтобы провести необходимый объем работ на полосе. Мы должны наступить на горло собственной песне зарабатывания денег, чтобы получить хороший аэропорт не только к ЧМ-2018, но и на ближайшие 10-15 лет.
 


— Получается, с 15 марта и в течение месяца количество авиарейсов на калининградском направлении сократится?

— Мы постараемся выстроить более интенсивную схему расписания, но не все от нас зависит, это уже авиакомпании будут решать, когда и на каких судах они будут осуществлять полеты в Калининград. В этот период полоса сможет принимать самолеты "Боинг" 737-500, А319 и еще меньший тип самолетов. У большинства авиакомпаний есть суда 737-500 и А319 – это "Уральские авиалинии", S7, "ЮТэйр".

— А "Аэрофлот", у которого больше всего рейсов в Калининград?

— Предварительно мы обсудили с ними ситуацию, их А320 могут пойти с ограничениями по загрузке. Грубо говорят, не 150 пассажиров на борту, а 130 пассажиров. Это позволит безопасно провести посадку. Сейчас мы ждем, как они оптимизируют свое расписание, учитывая, что Калининград – это топовое направление для авиакомпаний, в количестве рейсов и кресел не сильно потеряем. В любом случае, мы будем встречаться с авиакомпаниями, надеюсь, они пойдут нам навстречу и транспортная доступность региона не пострадает. Другого технологического решения нет.

— Как будет осуществляться авиасообщение после 15 апреля?

— Будем переносить порог, он станет 2300 метров, что вполне допустимо, чтобы без ограничения принимать воздушные суда. Кроме этого, со второй половины апреля начинается чартерная программа - все сделано, чтобы пассажиры смогли вылететь на отдых.

— Много было разговоров, что удлинять полосу необязательно, в частности, к ЧМ-2018. Мол, ничего страшного, что туда не сядет самый большой Boeing или самый большой Airbus. Как вы это прокомментируете?
 
— Длинная полоса нужна для развития, любое большое воздушное судно – это большая пассажировместимость, развитие грузовых перевозок, чартерных. Хорошая взлетная полоса и инфраструктура аэродрома – это еще и козырь в переговорах с авиаперевозчиками для привлечения их к полетам в Калининград, развития новых направлений.
 


— В СМИ часто можно встретить информацию о намерениях авиакомпаний начать полетную программу в Калининград. Какие из них уже точно будут летать к нам?

— У нас будет определенный прогресс в развитии региональных перевозок. Будет рейс из Калуги в Калининград, это направление попало в программу субсидирования. Появится рейс в Анапу. Эти два рейса собираются осуществлять "Саратовские авиалинии". Под вопросом рейс в Сочи – из-за технологических окон. Авиакомпания хочет осуществлять рейс ранним утром, но мы пока не можем предоставить это время из-за закрытия аэродрома на реконструкцию, пытаемся убедить их рассмотреть другое время. Если не получится, есть другие авиаперевозчики, которые озвучили намерения летать в Сочи.

— Стоит ли ожидать рейсов из Калининграда в Крым?

— Прямого рейса не будет. Добраться до полуострова можно через Калугу, там планируется 40-минутная стоянка, а затем перелет в Симферополь. Сейчас авиакомпания "Саратовские авиалинии" работает над гибким сквозным трансферным тарифом.

В августе-сентябре будет рейс Калининград - Казань авиакомпании "ЮВТ Аэро", возвращаем рейс в Мурманск, возможно, он будет круглогодичным. Ведем переговоры с лоукостером "Победа", возможно, они вновь начнут полеты в Калининград.

— По итогам 2016 года международный пассажиропоток Храброво, по вашим же данным, сократился более чем на 57% к 2015 году. Как изменить ситуацию?

— Польская авиакомпания LOT планирует открыть продажу билетов по маршруту Калининград - Варшава со 2 мая, они будут осуществлять пять рейсов в неделю. Вернуться в Калининград хотят airBaltic, "Чешские авиалинии", Калининград для них – одно из приоритетных направлений, им нужны пассажиры, чтобы подгружать свои аэропорты-хабы. Но опять же мы упираемся в технологические окна, из-за которых Храброво не работает круглосуточно, а этим авиакомпаниям выгодно прилетать в Калининград в ночное время и улетать ранним утром, чтобы осуществлять стыковки со своими хабами. Сейчас они ждут круглосуточной работы, и возможно, мы вернемся к обсуждению этого вопроса.

— Помимо Риги, куда, возможно, возобновит полеты airBaltic, есть международный аэропорт в Гданьске с обширной полетной программой. Возможно ли прямое авиасообщение Калининград - Гданьск?

— Думали, даже встречались с польской авиакомпанией SprintAir. Экономика полета в одну сторону – 60-70 евро. Это много на таком расстоянии, хотя, конечно, есть категория пассажиров, готовая заплатить за билет и не стоять в очередях на российско-польской границе.

— В одном из интервью врио губернатора Антон Алиханов рассказал об идее создания регионального перевозчика, возможно, на партнерских основаниях.

— Мы работаем над этим вопросом. Рассматривается вариант "усеченной модели": не 19 самолетов, как было у "КД авиа", а 2-3 самолета на региональную и международную сеть. Этот вариант вполне жизнеспособен.

— Недавно ФАС пообещала провести основательную проверку ценообразования в кафе аэропортов. Что вы думаете о ценах в Храброво?

— Цены в Храброво в разы отличаются от московских аэропортов. Да, они выше, чем в среднем по городу, но так в любом аэропорту мира. Но это не наша услуга, а наших арендаторов. В любом случае в новом здании аэровокзала будет возможность завести новые точки общепита, их станет однозначно больше. Надеюсь, появится внутренняя конкуренция и снижение цен.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Alice Slide
Alice Slide #
01 февраля 201718:19
Все таки недавняя ситуация в Храброво подстегнула администрацию, как мне кажется. После такого тотального коллапса за аэропортом еще долго будут пристально следить. Так что придется теперь Корытному действительно делом заняться, чтобы Алиханова не разочаровать 
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