Ближайшие задачи — достроить аэровокзал и, как минимум, начать зарабатывать

Гендиректор аэропорта "Храброво" рассказал РБК Калининград о сроках окончания строительства аэровокзала, сокращении рейсов из-за ремонта ВПП, и о том, когда ждать возвращения иностранных перевозчиков в Калининград.

— Каким прошедший год был для Храброво?



— Пассажиропоток составил 1,570 млн человек, годом ранее было на 30 тыс. человек меньше – 1,540 млн. По грузообороту и почте наблюдается существенный прирост, порядка 18%.



Основной прирост пассажиропотока нам дали внутренние воздушные линии, на международных достаточно серьезное проседание – на 57% к 2015 году, но это практически во всех аэропортах РФ. Рост же на внутренних линиях неординарный, потому что по всем региональным аэропортам наблюдается падения к 2015 году.





— С чем вы это связываете?



— Калининград стабильно входит в рейтинг привлекательных регионов для въездного туризма, достаточно много людей прилетает на отдых в регион. Плюс наша своеобразная транспортная доступность – деловые и личные поездки в основном связаны с Москвой и Санкт-Петербургом, поэтому количество людей, перемещающихся по этим направлениям, увеличилось. У нас до 75% полетов – это как раз Москва и Санкт-Петербург.

Мы могли и больше подрасти, показатели на начало 2016 года были очень высокими, только за I квартал рост составил 27%, а летом эти цифры еще бы увеличились.



— Почему же не получилось?



— Не хватило провозных емкостей. Не все авиакомпании зашли на калининградский рынок с достаточным количеством провозных емкостей, чтобы перевезти всех желающих. У нас загрузка летом составляла 98-99%, пустых самолетов не было в нашем направлении. Было бы больше воздушных судов, и ценовая политика была бы более приемлемой.



— Какова сейчас пропускная способность аэровокзала?



— 1150 пассажиров в час. После реконструкции аэровокзала она составит 1250 человек в час. К ЧМ-2018 пропускная способность должна составить 1950 пассажиров в час, причем в одном направлении. Это зафиксировано в операционном транспортном мастер-плане.



— За счет чего?



— Будут установлены дополнительные кабины паспортного контроля и реверсивная схема обслуживания, когда прилеты и вылеты групп болельщиков будут разделены. Будет либо массовый прилет, либо массовый вылет. Стационарных кабин будет 22, плюс 38 временных кабин. Все это позволит трансформировать 1250 пассажиров в 1950 пассажиров в пиковые нагрузки. Что касается пропускной способности воздушной гавани, максимально это 16 самолетовылетов в час.



— Аэровокзал уже много лет находится в состоянии перманентной стройки. Когда стоит ожидать окончания работ?

— Первый этап – это 30 апреля 2017 года. К майским праздникам мы планируем открытие левой части терминала и части привокзальной площади. Полное завершение реконструкции аэровокзала – 30 марта 2018 года.



— Когда завершатся работы по удлинению взлетно-посадочной полосы?



— Достраивать полосу будет компания "Центродорстрой", контракт предусматривает окончание всех работ до 1 декабря 2017 года.



— В прошлом году Храброво купила компания "Новапорт". Какие задачи поставил перед вами новый собственник?



— Завершение в срок строительства аэровокзала, теперь это зона ответственности "Новапорта". Подготовка к приему гостей ЧМ-2018. Третья задача – аэропорт должен себя окупать и, как минимум, зарабатывать.



— Аналогичные задачи, скорее всего, ставил и прежний собственник – компания "Аэроинвест". Так почему у них не получилось?



— Наверное, финансовый ресурс "Аэроинвеста" не позволил им довести объект до логического конца, плюс не хватило знаний и умений. "Новапорт" - более серьезная структура, имеет опыт работы в авиационном бизнесе, управляет 13 аэропортами. У них достаточно устойчивое финансовое положение, серьезный административный ресурс. Компания сразу стала наращивать силы и средства, в том числе финансовые, чтобы выправить ситуацию с реконструкцией аэровокзала, ликвидировать отставание по объемам работ и выйти на новые сроки.

— У вас, как директора, появились дополнительные рычаги воздействия на подрядчиков?



— Это связано как раз с устойчивым финансированием работ. У нас появилось устойчивое финансирование, мы являемся заказчиками работ по аэровокзалу. Генподрядчику уже некуда деваться, он не может сослаться на отсутствие средств, есть договор, авансирование. Так что теперь мы не ждем, а активно участвуем в ускорении процесса, ежедневно контролируем как объемы выполненных работ, так и количество рабочих на стройке.



В любом случае, в этом году нам придется работать в тяжелых условиях, будут достаточно большие ограничения по использованию взлетно-посадочной полосы, что влечет за собой серьезные финансовые потери.



— Почему?



— С 15 марта по 15 апреля начнутся работы на ВПП, из-за этого мы переносим порог приземления. Что это значит? Длина нашей полосы - 2500 метров, на время ремонта она сократится до 1850 метров. Это говорит о том, что с такой полосой мы сможем принимать не все типы воздушных судов, которые принимаем на сегодняшний момент, или принимать большие суда с ограниченной коммерческой загрузкой. Но это еще не все. На время работ у нас будет снята посадочная категория, которую мы сейчас имеем, 241-й курс, соответственно, это еще более усложнит ситуацию. Сейчас у нас есть сертифицированный курс инструментального захода на посадку, который позволяет судам садиться в сложных погодных условиях. При снятии этого курса, а на месяц мы его снижаем однозначно, у нас при сложных погодных условиях будут ограничения, и самолеты, наверное, не смогут прилететь в Калининград. Это вынужденная мера, чтобы провести необходимый объем работ на полосе. Мы должны наступить на горло собственной песне зарабатывания денег, чтобы получить хороший аэропорт не только к ЧМ-2018, но и на ближайшие 10-15 лет.





— Получается, с 15 марта и в течение месяца количество авиарейсов на калининградском направлении сократится?



— Мы постараемся выстроить более интенсивную схему расписания, но не все от нас зависит, это уже авиакомпании будут решать, когда и на каких судах они будут осуществлять полеты в Калининград. В этот период полоса сможет принимать самолеты "Боинг" 737-500, А319 и еще меньший тип самолетов. У большинства авиакомпаний есть суда 737-500 и А319 – это "Уральские авиалинии", S7, "ЮТэйр".



— А "Аэрофлот", у которого больше всего рейсов в Калининград?



— Предварительно мы обсудили с ними ситуацию, их А320 могут пойти с ограничениями по загрузке. Грубо говорят, не 150 пассажиров на борту, а 130 пассажиров. Это позволит безопасно провести посадку. Сейчас мы ждем, как они оптимизируют свое расписание, учитывая, что Калининград – это топовое направление для авиакомпаний, в количестве рейсов и кресел не сильно потеряем. В любом случае, мы будем встречаться с авиакомпаниями, надеюсь, они пойдут нам навстречу и транспортная доступность региона не пострадает. Другого технологического решения нет.



— Как будет осуществляться авиасообщение после 15 апреля?



— Будем переносить порог, он станет 2300 метров, что вполне допустимо, чтобы без ограничения принимать воздушные суда. Кроме этого, со второй половины апреля начинается чартерная программа - все сделано, чтобы пассажиры смогли вылететь на отдых.



— Много было разговоров, что удлинять полосу необязательно, в частности, к ЧМ-2018. Мол, ничего страшного, что туда не сядет самый большой Boeing или самый большой Airbus. Как вы это прокомментируете? — Мы постараемся выстроить более интенсивную схему расписания, но не все от нас зависит, это уже авиакомпании будут решать, когда и на каких судах они будут осуществлять полеты в Калининград. В этот период полоса сможет принимать самолеты "Боинг" 737-500, А319 и еще меньший тип самолетов. У большинства авиакомпаний есть суда 737-500 и А319 – это "Уральские авиалинии", S7, "ЮТэйр".— Предварительно мы обсудили с ними ситуацию, их А320 могут пойти с ограничениями по загрузке. Грубо говорят, не 150 пассажиров на борту, а 130 пассажиров. Это позволит безопасно провести посадку. Сейчас мы ждем, как они оптимизируют свое расписание, учитывая, что Калининград – это топовое направление для авиакомпаний, в количестве рейсов и кресел не сильно потеряем. В любом случае, мы будем встречаться с авиакомпаниями, надеюсь, они пойдут нам навстречу и транспортная доступность региона не пострадает. Другого технологического решения нет.— Будем переносить порог, он станет 2300 метров, что вполне допустимо, чтобы без ограничения принимать воздушные суда. Кроме этого, со второй половины апреля начинается чартерная программа - все сделано, чтобы пассажиры смогли вылететь на отдых.

— Длинная полоса нужна для развития, любое большое воздушное судно – это большая пассажировместимость, развитие грузовых перевозок, чартерных. Хорошая взлетная полоса и инфраструктура аэродрома – это еще и козырь в переговорах с авиаперевозчиками для привлечения их к полетам в Калининград, развития новых направлений.