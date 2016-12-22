На любых флотах инциденты, подобные ЧП с "Адмиралом Кузнецовым", — обычное явление

В интервью "АиФ-Калининград" Герой России Павел Кретов рассказал о том, как летчикам пришлось выбирать между Украиной и Россией и что он думает о недавнем ЧП на "Адмирале Кузнецове".

— Золотую Звезду Героя вы получили за участие в создании российской палубной авиации. Начался процесс в Крыму, а продолжился — после распада Союза в Мурманске. Летчикам тогда пришлось выбирать между Украиной и Россией. Как это происходило?

— В 1991 году единственный авианосец советского флота "Адмирал Кузнецов" оказался не нужен Украине. Тогда он был ничей, как и Крым. Какое-то время на авиабазе в городе Саки царило безвластие. Творились страшные вещи. "Истинные украинцы" с русскими фамилиями стали рьяными националистами.

Один из полковников создал подпольный Союз офицеров Украины. Когда один из его членов объявил базу территорией Украины, появился приказ окружить ее. Украинский офицер пригрозил сбросить бомбы на морпехов. В итоге вышел приказ о переподчинении нашего полка ВС Украины. Встал вопрос о присяге. Несогласных сажали под домашний арест, отключали телефоны.

Российское командование решило перебазировать патриотов на Северный флот. Уехали 15 летчиков и 85 инженеров. В Крыму осталась наземная база подготовки корабельной авиации, остались энтузиасты своего дела. В том, что сейчас "Кузнецов" выполняет задачи в Сирии, есть вклад и этих людей.

— Каковы, по-вашему, могут быть причины недавней аварии во время посадки истребителя на "Кузнецов"?

— К 1994 году мы практически перестали летать. "Кузнецов" пять лет был в Мурманске, на его палубу не садились истребители. Не хватало горючего, самолетов. В один прекрасный день нам объявили, что, если эскадрилью истребителей не посадят на авианосец до конца года, корабль продадут. Никого не интересовало, что летчики недостаточно подготовлены. Мы решили рискнуть.

Ничего более сложного, чем такая посадка, в авиации нет. Тем более на севере. Работать нужно с точностью до миллиметра. Пилот более напряжен при посадке на авианосец, чем в реальном воздушном бою. Давление и пульс повышаются примерно вдвое. Некоторые не справляются с задачей психологически. Но в 1994 году десять летчиков уже летали с авианосца, причём и в темное время суток. В нашей части с 1993 по где-то 2003 год появилось шесть Героев России.

По поводу недавней аварии: как бы ужасно это ни звучало, на флотах всех стран, имеющих палубную авиацию, подобные инциденты — обычное явление. Но, конечно, каковы причины конкретной аварии на "Кузнецове", должна выяснить комиссия.

— В 90-е годы престиж профессии военного был невысок. Как вы выживали?

— Я учился в академии в Санкт-Петербурге, когда распался СССР. Нам советовали не ходить на занятия в форме. Зарплаты задерживали. Подрабатывали вечерами на плодоовощной базе грузчиками. У меня к тому времени было двое детей.

— Недавно вышел фильм о 28 панфиловцах. Одно время говорилось, что вся эта история — выдумка военных корреспондентов. Откуда берутся такие мифы?

— Уверен, их распускают для того, чтобы принизить значимость Победы. На самом деле не так важно, 28 их было или тысяча. Факт в том, что ими на этом рубеже был остановлен враг, идущий к Москве. Единственный способ бороться с мифами о войне — говорить правду. И делать это должны авторитетные люди, которым верят.