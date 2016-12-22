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Главная Интервью

Тренер наблюдал за мной в прямом эфире и давал наставления по телефону

Фото

Александр Садовников

Источник: Клопс.Ru Автор: Владимир Аксёнов
06 сентября 201613:16
  2719 0
  • Фото Владимира Аксёнова
Фото Владимира Аксёнова
19-летний финалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанции 100 метров баттерфляем Александр Садовников навестил родной Калининград. Пловец встретился с воспитанниками спорткомплекса "Юность", ответил на вопросы юных спортсменов, раздал автографы и устроил фотосессию с калининградскими поклонниками. 
 
Мастер спорта международного класса также рассказал Клопс.Ru о своём выступлении в Рио-де-Жанейро и роли политики в Олимпийских играх.
 
—  Александр, расскажи о своих впечатлениях от приезда в Калининград. 
 
— Рад, что наконец-то наступил пусть небольшой, но отдых. Был рад встрече с родителями, которых не видел полгода, маминой еде, конечно, как же без этого (смеётся). Я ощущаю спокойствие здесь, восстанавливаю силы. Некоторые спортсмены уезжают в Египет или ещё куда-нибудь, но для меня здесь всё родное. 
 
— Ты уже возобновил свои тренировки?
 
— Начинаю потихоньку. Серьёзный тренировочный процесс начнётся примерно с 10 сентября. Не могу сидеть на диване, мне надо постоянно двигаться, постоянно плавать. В "Юности" занимаюсь сейчас, потом в Волгограде продолжу.
 
— Почему ты тренируешься именно в Волгограде?
 
— Уехал туда ещё в 2012 году, сначала на три месяца. Там тренировки совершенно другого уровня. После трёх месяцев я на юношеских соревнованиях занял сразу второе место. Для меня это было действительно круто, что за столь короткий промежуток времени я показал такой результат. 
 
— Но калининградская школа дала свои плоды?
 
— Да, местная школа дала хорошую базу. Но в спорте огромную роль играет именно техника, тренер не увидел мельчайших ошибок, которые я совершал при плавании. 
 
— Как ты предпочитаешь отдыхать в свободное от тренировок и соревнований время?
 
— Стараюсь побольше ходить и много спать. У меня очень жёсткий график: ложусь спать в девять, максимум десять часов. 
 
— Чего не хватает в Калининграде, чтобы растить спортсменов мирового уровня? 
 
— Главное — желание. Если его нет, то даже самые лучшие условия не помогут. Желание, целеустремлённость и терпение — самые главные правила спортсмена. У меня раньше было много поражений и проигрышей. Были разочарования, но тренер всегда говорил: "Подожди, твоё время скоро придёт". И вот оно, видимо, начинает приходить. В Калининграде много над чем нужно поработать, но бассейн есть — уже хорошо.
 
— Каково было выступать в чужой стране?
 
— Конечно, чувствуешь себя не в своей тарелке. Но на трибунах было очень много российских флагов и наших болельщиков. Само осознание того, что за тобой наблюдают твои соотечественники, хотя бы с экранов телевизоров — это придавало уверенности всем нашим спортсменам.  
 
— Что самое главное в подготовке перед заплывом?
 
— Психологический настрой. Если спортсмен начинает переживать, дёргаться, то он уже не поспит, не поест, будет чувствовать себя плохо. Он проиграет заранее, потому что собраться перед стартом уже очень тяжело, я по своему опыту знаю. Я не думаю о старте, потому что это лишние мысли и переживания, которые мешают выступлению. Именно по этой же причине спортсмены перед заплывом не общаются между собой, чтобы не забивать голову ненужными мыслями.
 
Мышцы всегда должны быть разогретыми. Перед заплывом мы всегда ходили в плотной одежде. Никаких шортов — спортивная куртка, штаны, кроссовки, и даже на руки перчатки надевали, потому что и пальцы начинают мёрзнуть. И конечно же, разминка на суше, чтобы тело перед заплывом не было деревянным. 
 
— Есть ли у тебя талисман на удачу? Слушаешь музыку перед заплывом?
 
— Талисмана никакого нет. А вот музыку слушаю, причём тяжёлую. Каких-либо предпочтений нет определённых, всё по настроению, в основном Rammstein и Linkin Park.
 
— Что преобладает в твоём дневном рационе перед выступлением?
 
— Сок, омлет, каша, хлопья, одним словом, лёгкая пища, чтобы перед стартом не было тяжести в желудке.  
 
— Известно, что на Олимпиаде ты выступал без своего тренера.
 
— Да, его не вписали в тренерский состав. Но мы заранее обговорили запасной план, если такое произойдёт, и поддерживали с ним связь. Когда закончился заплыв, он мне позвонил и сказал: "Вот здесь ошибки, здесь выход отличный, а здесь засуетился". Он наблюдал за моим выступлением в прямом эфире и давал наставления по телефону. 
 
— Удалось ли прогуляться по Рио-де-Жанейро? 
 
— По самому Рио мы не гуляли. Вы, наверное, видели по новостям, что там грабежи, убийства. Поэтому спортсменам сказали, что лучше не выходить в город. Мы жили в отдельных домиках, и каждая команда вывешивала из окна свой национальный флаг. Единственные, кто это не делал, были американцы. Они боялись, что какая-нибудь террористическая группировка или ещё кто-нибудь начнёт на них наезжать. 
 
— Как вы считаете, сильное ли давление на спорт оказывает политика?
 
— Я могу сказать, что сейчас спорт явно завязан на политике. Для меня непонятной остаётся ситуация, когда из-за одного спортсмена, который не прошёл допинг-контроль, отстраняют всю команду, — допустите к соревнованиям тех, кто прошёл его. А за что отстранили паралимпийцев? Я думаю, они знают, что мы сильные соперники, поэтому и принимают такие решения. Мы были в большом шоке. 
 
— Доволен ли ты своим результатом в Рио и какие планы строишь на будущее?
 
— Результатом доволен, но понимаю, что это не предел. Есть амбиции получить золотую медаль на следующей Олимпиаде.

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