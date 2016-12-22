Боюсь, что возрождение ГТО превратится в очередную показуху

В России пытаются возродить программу физкультурной подготовки "Готов к труду и обороне" (ГТО). Но приживётся ли она? Журналист "АиФ-Калининград" встретился с обладателем золотого значка ГТО, заслуженным тренером РФ по лёгкой атлетике Геннадием Антуновичем и побеседовал с ним, о том, как заинтересовать молодёжь спортом и вырастить чемпионов.

- Обладателям значком ГТО будут давать прибавку к зарплате,

- За что доплачивать? За то, что здоров? Платить должны за работу. А если бухгалтер в бюджетной организации смог добыть значок ГТО и сам себе начисляет надбавку, - ничего хорошего.

Раньше просто так нормативы ГТО было не сдать - это была высокая марка. ГТО было свято, как пойти в армию. И нам не доплачивали. Хотя, в принципе, здорово, что задумались о здоровье нации. Но боюсь, что это превратится в очередную показуху.

- Предложите более подходящие способы оздоровления?

- Не с этого надо было начинать. Мы с калининградской Федерацией лёгкой атлетики 20 лет пишем в мэрию и правительство области, чтобы построили народный стадион для нынешнего Московского района. На нём можно было бы готовиться к сдаче тех же норм ГТО. В районе ни одного доступного стадиона. Я живу на улице Интернациональной. Пошёл бегать на территорию ближайшей школы. А там каменный век: лужи, асфальт, с собаками гуляют. Возле другой школы - то же. Да, в 56-й школе - современный стадион, но за забором, как и все новые спортивные сооружения.

В городе крайне мало подходящих для бега мест. Единственный стадион с беговыми дорожками - "Трудовые резервы", но чтобы попасть сюда, ребёнок должен заплатить 200, а взрослый - 400 рублей в месяц. Потому что его приватизировали.

Желание заниматься спортом у людей есть. Вон сколько велосипедистов. А где велодорожки?

- Мода на здоровый образ жизни доходит только до городов. В селах о спортивных секциях и не мечтают. Объясните на примере небольшой Калининградской области, как решить проблему?

- Я бы построил хоть один большой стадион на востоке области, чтобы подросткам было, где собираться и играть. В Германии, Польше чуть ли не в каждой деревне стадиончик. В Сувалках - городке размером с Черняховск - стадион на восемь дорожек! А мы в облцентре такой построить не можем. Международные соревнования по лёгкой атлетике провести негде. На стадионе, соответствующем стандартам, должно быть минимум шесть дорожек по кругу и восемь по прямой. Агентство по спорту говорит, мол, раньше 2018 года ничего не ждите. Строят стадион на Острове, но там беговые дорожки не запланированы! Стадион "Локомотив" реконструируют - в 2019 году обещают включить дорожки в Программу наследия ЧМ. Около 100 млн рублей на ФК "Балтика" нашли, а 15-20 млн рублей на дорожки - не могут. Это глубоко непрофессиональный подход, дорожки нужны не только бегунам, лёгкая атлетика - базовый вид подготовки для других.

- Российскую сборную хотят лишить Олимпиады из-за скандала с мельдонием. Как вам кажется, это справедливо?

- Весь мир принимает мельдоний, даже если называется он по-другому. Он поддерживает сердечно-сосудистую систему. Не может спортсмен, интенсивно тренирующийся 8-12 часов в сутки, обойтись без подобной поддержки. Мельдоний - не анаболик, называть его допингом смешно. Но когда надо надавить, можно использовать даже такой смехотворный повод. Сильный всегда диктует свою волю более слабому. Россию пытаются лишить не только участия в Олимпиаде, но и ЧМ-2018. Также в 1996 году американцы не дали провести юбилейную Олимпиаду другим странам. Это всё политика, не более.

- После неудачи нашей сборной на Чемпионате Европы по футболу выяснилось, что страну представлять, по большому счёту, некому, работа с детским футболом провалена. А ведь на этот вид спорта денег выделяют больше, чем на любой другой...

- Почему после такого выступления часть футболистов поехала сразу на отдых? Вернитесь на базу, сделайте разбор, получите втык или пряники. А они - в Монако шампанское пить. Ни анализа, ни осмысления... Футбол - вообще другой мир. Здесь многое не поддаётся логике.

Калининградской футбольной команде приглашают специалиста, снимают ему квартиру, оплачивают телефон. А у нас в школе есть заслуженный тренер РФ по лёгкой атлетике Владимир Слушкин. Подготовил участников трёх Олимпиад, более ста мастеров спорта. Дайте ему жильё и достойную зарплату. Он вырастит олимпийца. Но никому это не интересно... Я работал директором Школы высшего спортивного мастерства, у меня было 50 лучших спортсменов области - мастера спорта, призёры России. Бюджет школы был 12 млн рублей на всё, включая поездки. А в "Балтике" - 22 человека, но у них бюджет был 90 млн. Почему?

- Часто в спорт попадают не самые талантливые, а самые обеспеченные. Почти все затраты на экипировку, поездки оплачивают родители. Почему так?

- Раньше, если спортсмен хорошо выступал, я мог прийти в комитет и сказать, что мальчика надо отправить на соревнования, которые повысят его уровень. Сейчас есть план на год, всё "засмечено". Чтобы спортсмена включили куда-то не по плану, надо сплясать танго на сковородке. Система работает не на результат, а ради того, чтобы просто существовать. У директора школы муниципальный заказ на 600 детей, а покажут ли они что-то в спорте - никого не волнует. Раньше были надбавки за успехи спортсменов: например, я подготовил чемпиона РФ - получил 50% к зарплате. За чемпиона Спартакиады СССР давали машину и квартиру. А сейчас результат на зарплату не влияет. Рядовой тренер может получать больше того, кто готовит "звёзд".

- Вы выглядите моложе своих лет. Как себя в форме держите?

- Соблюдаю все посты. В это время делаю 15 - 20 дел, а когда ем всё подряд - 6 - 8. Потому что поешь - и лень одолевает, вес прибавляется. Нагрузками себя не изнуряю, но где-то пешком пройду, где-то отожмусь...

- С чего начать другим?

- Не покупать сразу костюм и абонемент в спортзал. Начните с того, чтобы хоть дважды в неделю ходить на работу пешком, и уберите 15% еды из рациона. Дайте организму вздохнуть - и изменения почувствуете колоссальные. А через месяц-другой уже подумаете: хочется в спортзал.