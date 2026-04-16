«Ты не ленив, у тебя просто нет ресурсов»: калининградский психиатр рассказал о болезни, которая захватила весь мир

Ссылка По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия занимает второе место в мире по распространённости после сердечно-сосудистых заболеваний. При этом многие боятся обращаться к психиатру. Заведующий дневным стационаром областной психиатрической больницы Сергей Прянчиков рассказал «Клопс», почему лечить депрессию не страшно, что будет, если её запустить, и как отличить психическое расстройство от скверного характера.

— Сергей Николаевич, депрессия распространена в России, как и во всём мире? — Чем люди наши отличаются от людей другого мира? Всё то же самое. Социальные, личные проблемы универсальны. Можно предположить, что депрессия будет расти с каждым годом — и хорошо, что есть куда обратиться. — Предрекаю, что наши читатели в комментариях к интервью начнут писать, мол, раньше никаких депрессий не было, это сейчас придумали сто каких-то модных заболеваний. Как бы вы ответили на это? — Тут всё просто. 200-250 лет назад люди не знали возбудителя туберкулёза. 50 лет назад — про ВИЧ. А ВИЧ был. Десять лет назад мы не знали, что такое COVID-19. То, что это не диагностировалось или не выявлялось, не значит, что этого не было. Медицина развивается, и то, что теперь мы ментальные заболевания чаще и лучше диагностируем, — это большой плюс развития нашего общества.

— Принято считать, что за психиатрической и психологической помощью обращаются в основном зумеры, а люди более старшего поколения относятся к этому с большой долей скепсиса. Пациенты какого возраста обращаются к вам чаще всего? — До 25 лет, наверное, больше. Но по статистике за 2025 год, в дневном стационаре людей 25–55 лет больше, чем 15–25. 45+ чуть реже, 60+ есть — около 5% от 540 госпитализаций, то есть это где-то 25–27 человек. Парадигма в последние годы сдвигается в сторону того, что за медицинской помощью надо обращаться, и к психиатрам в том числе. — А как переубедить людей, которые говорят: «У меня всё нормально, нет никаких депрессий»? Ведь бывает и совсем печальный итог. — Необходимо объяснять, что депрессия возникает не потому, что ты какой-то ленивый. Нет, ты не ленив, у тебя просто нет ресурсов, чтобы действовать. Причины депрессии — биологические, психологические, социальные. Сколько уже исследований, как работает головной мозг на уровне нейромедиаторов, но нет пока картинок, как у неврологов: сделал МРТ — увидел. К сожалению, мы такого ещё не достигли. Но психиатрия — одна из бурно развивающихся отраслей в сторону своей биологизации. — Как диагностировать депрессию у самого себя и не перепутать с чем-то другим? Ведь депрессия бывает разная — и с повышением аппетита, и с сонливостью. — Если брать классификатор болезней, то показателем депрессии будет снижение настроения, мотивации, снижение получения удовольствия, снижение или повышение аппетита, повышенная сонливость или бессонница в течение не менее двух недель. У многих из нас были такие периоды — это может быть связано со стрессами. Но если это не проходит после отдыха, если состояние меняется и это замечают близкие, то надо обращаться к психологу, психиатру или психотерапевту. Самостоятельно диагностировать сложно. Есть много опросников, но результат теста не является диагнозом. Нужно исключить и соматические причины — сердечно-сосудистые заболевания, эндокринную патологию. Одно другого не исключает. — Что будет, если не лечить депрессию? — Если мы вовремя не обращаемся к психиатру, то в какой-то момент попадаем к кардиологу или к неврологу. Депрессия — это хронический стресс для организма на молекулярном уровне. Мозг не даёт сигнал, что надо что-то делать, общее здоровье начинает ухудшаться. Риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается у лиц с депрессией, как и риск ухудшения состояния, риск обострения, риск дальнейших госпитализаций в круглосуточный стационар.

— Сергей Николаевич, как отличить скверный характер от недиагностированной депрессии или другого психического расстройства? — Расстройство личности мешает личному и социальному функционированию. Если плохой характер — коллеги думают «прям противный», но человек работает, в личной жизни всё хорошо. Он на работе «колючка», а приходит домой — другой. А если это всё тотально влияет на все сферы жизни с ранних лет, нарушает социальное функционирование — тогда можно задуматься о расстройствах личности. Наверное, если человека что-то будет беспокоить, даже плохой характер, то он обратится за медицинской помощью. А если его всё устраивает, если окружающих всё устраивает — тогда да, ну вот такой он человек, с таким характером. — А если перепады настроения уже ненормальные? Как отличить биполярное расстройство от несдержанности? — Выделяют два типа биполярного расстройства. При биполярном расстройстве первого типа обязательно должны быть депрессивный эпизод и маниакальный или смешанный. Маниакальный эпизод — это состояние эйфории, приподнятое настроение, экспансивность, мысли о собственном величии. Они появляются ни с того ни с сего, имеют стойкий характер. Продолжительность маниакального эпизода для постановки диагноза — не менее семи дней. При маниакальном эпизоде человек неадаптивен, нефункционален. Второй тип биполярного расстройства: нет маниакальных эпизодов, но есть гипоманиакальные. Это как если бы звукорежиссёр сбавил громкость. Его продолжительность — не менее четырёх дней, но не более семи. Человек становится очень работоспособным, у него всё получается, он доводит идеи до конца, становится успешнее. Это состояние с лёгким подъёмом настроения или повышенной раздражительностью, повышенной активностью или субъективным ощущением повышенной энергии. Это может быть социально приемлемо, что утяжеляет диагностику. Сложность в том, что человек говорит: «Я чувствовал себя хорошо впервые за много лет, как это может быть не нормой?» А на самом деле норма где-то чуть ниже. При пограничном расстройстве личности вспыльчивость возникает из-за нарушения импульсного контроля, идёт перевозбуждение лимбической системы: «Я хочу здесь и сейчас, и мне вообще всё равно, что будет дальше». Торможения нет. Это приводит к употреблению наркотиков, беспорядочным половым связям, самоповреждающему поведению, микрозаймам и кредитным карточкам. При биполярном расстройстве то же самое может быть, но чётко ограничено по времени. А при пограничном расстройстве — постоянно.