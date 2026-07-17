Погоня за ЗОЖ может обернуться тревожностью и депрессией, предупредила психолог

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Здоровый образ жизни принято связывать со счастьем, красотой и долголетием. Но в реальности даже полезные привычки могут навредить, если превращаются в гонку за идеальным телом. Об этом рассказала клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

По словам специалиста, чрезмерное увлечение ЗОЖ может привести к тревожности, депрессии, пищевым расстройствам и эмоциональному истощению. Одна из причин — резкий переход к новому режиму. Если организм привык к малоподвижности, нерегулярному сну и определённому рациону, внезапная смена привычек становится стрессом и для тела, и для психики.

Ещё одна проблема — переизбыток нагрузки. Слишком жёсткие диеты и тренировки «через не могу», которые человек считает частью здорового образа жизни, могут принести не меньше вреда, чем полное пренебрежение своим состоянием.

Кроме того, ЗОЖ иногда превращается в зависимость. Человек начинает зацикливаться на «правильной» еде, бесконечном контроле состава продуктов, поиске всего «зелёного», «чистого», безглютенового и экологичного. В таком случае забота о здоровье перестаёт быть поддержкой и становится источником постоянного напряжения.

Психолог советует менять саму мотивацию. Забота о теле должна строиться не на ненависти к себе, чувстве вины или моде, а на желании чувствовать себя лучше. Важно прислушиваться к своему организму: есть, когда действительно голоден, и останавливаться, когда приходит насыщение. Не менее важно разрешить себе иногда отступать от правил и не превращать питание в повод для самобичевания.

То же касается физической активности. Если человеку не подходит бег, не обязательно заставлять себя. Танцы, йога, плавание или обычные прогулки могут быть полезнее для психики, если приносят удовольствие. По мнению эксперта, лучший вариант — постепенно выстраивать собственный, комфортный образ жизни, а не подгонять себя под чужие стандарты здоровья.