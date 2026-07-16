Орехи, шпинат и бобовые: почему здоровая еда может привести к дефициту витаминов и минералов

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Стремление питаться только «правильной» едой иногда оборачивается проблемами со здоровьем. Об этом рассказала ассистент кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии ИБПЧ Пироговского университета Минздрава России Анастасия Гвоздкова.

По словам специалиста, всё чаще встречается орторексия — подход, при котором человек делит продукты на «вредные» и «полезные», полностью исключает первые и делает ставку только на вторые. Однако рацион, состоящий в основном из орехов, бобовых, цельных злаков и шпината, нередко приводит к дефицитам витаминов и минералов, а также к обострению хронических заболеваний.

Причиной этого могут быть антинутриенты — природные соединения, которые растения вырабатывают для защиты от поедания животными. Они не считаются ядами в прямом смысле, но способны мешать всасыванию полезных веществ или раздражать слизистую кишечника.

При этом полностью отказываться от таких продуктов не нужно. Как отметила Гвоздкова, растительная пища с антинутриентами одновременно богата клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Главное — правильно её готовить и, при необходимости, ограничивать отдельные группы продуктов с учётом сопутствующих заболеваний.