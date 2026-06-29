Тельцы задержатся в беззвучной паузе, Водолеи примут тень как союзника: гороскоп на рабочую неделю с 29 июня по 3 июля

До второго летнего месяца остались считаные дни — можно оглянуться и подумать, что ждёт впереди. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 29 июня по 3 июля.
Овен
Какая-то история вернётся, чтобы проверить, усвоен ли старый урок. В этот раз сценарий чуть изменится, но основные узлы останутся теми же. Не торопитесь реагировать по привычке — дайте себе время заметить разницу, дьявол кроется в деталях. Если вы научились не наступать на те же грабли, прошлое потеряет над вами власть.
Телец
Жара уплотняет мысли до состояния густого сиропа, и голова начинает гудеть. Самое время остановить внутренний диалог и перевести взгляд с экрана на окно. Не нужно искать смысл в каждом движении, иногда тело просто хочет покоя. Сейчас трезвость начинается с простого: отделить усталость от истины.
Близнецы
Кошелёк заметно полегчает, и внутри может подняться беспокойство. Полоса будет короткой, как летний дождь: промочит до нитки и уйдёт за горизонт. Не пересчитывайте каждую копейку и не ищите виноватых — страх легко раздувает мелкую прореху до большой дыры. Через пару дней брешь затянется, а покупки перестанут тянуть за собой лишний смысл.
Рак
Внутри проснётся голод, но не в желудке — в той части головы, где живёт любопытство. Захочется читать, пробовать, вдыхать незнакомое, даже если оно кажется бесполезным. Этот зуд не заглушить. Да и стоит ли? Вдруг случайная тяга станет ниткой, за которую давно пора было потянуть.
Лев
Близкий человек снова заведёт разговор, который вы уже знаете наизусть. Сначала захочется быть терпеливым, потом — благородным, а ближе к финалу останется только усталость, и её трудно спрятать за сочувственным лицом. Нет, вы не жестокий. Усталость честно показывает, что этот разговор слишком долго ходит по кругу и высосал много сил.
Дева
На неделе можете оказаться рядом с чужим тяжёлым разговором. Он заденет не самим сюжетом, а знакомым ощущением: будто кто-то вслух произносит то, что вы сами давно обходите стороной. Захочется вмешаться, сгладить углы, всё объяснить и быстро привести в порядок. Останьтесь на месте. Участникам этой истории не нужна ваша помощь.
Весы
Разлука с родным человеком на несколько дней сделает тишину в доме невыносимо громкой. В отсутствии привычного шума проступят детали, которые вы перестали замечать в ежедневной суете. Время течёт иначе, когда нет рядом того, кто задаёт его ритм.
Скорпион
Вопросы к начальству, которые вы месяцами откладывали, наконец дозреют до разговора. Отнеситесь к нему как к обычной рабочей встрече — трепет и заученные речи ни к чему. Даже если ответ вас не устроит, вы хотя бы перестанете носить этот груз в себе.
Стрелец
Общение со стариками и детьми вдруг превратится в трудный перевод с неизвестного языка на ваш собственный. Раздражение будет закипать внутри, но оно рождается из усталости, а не из их странных слов. Смените частоту и замедлитесь, всё наладится.
Козерог
Взгляд со стороны порой видит то, что скрыто от вашего собственного. Слова о зацикленности на себе могут упасть в разговор камешком в воду. Круги от них будут расходиться дольше, чем хотелось бы. Кто знает, может, именно это поможет сдвинуться с места.
Водолей
Летняя жара имеет свойство усыплять осторожность, особенно когда вода кажется прозрачной и манящей. В такие дни легко забыть, что даже привычный пляж может скрывать неприятные сюрпризы. Лучше переждать зной в тени и не проверять на прочность свой организм.
Рыбы
Новое иногда приходит в самой обычной упаковке. Вы и не заметите, как простая повседневная деталь вдруг откроет дверь в ту часть сознания, о которой вы позабыли. Для этого не нужны специальные условия. Всё случится само, как запах или звук.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.