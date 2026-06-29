Тельцы задержатся в беззвучной паузе, Водолеи примут тень как союзника: гороскоп на рабочую неделю с 29 июня по 3 июля

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До второго летнего месяца остались считаные дни — можно оглянуться и подумать, что ждёт впереди. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 29 июня по 3 июля.

Овен

Какая-то история вернётся, чтобы проверить, усвоен ли старый урок. В этот раз сценарий чуть изменится, но основные узлы останутся теми же. Не торопитесь реагировать по привычке — дайте себе время заметить разницу, дьявол кроется в деталях. Если вы научились не наступать на те же грабли, прошлое потеряет над вами власть.

Телец

Жара уплотняет мысли до состояния густого сиропа, и голова начинает гудеть. Самое время остановить внутренний диалог и перевести взгляд с экрана на окно. Не нужно искать смысл в каждом движении, иногда тело просто хочет покоя. Сейчас трезвость начинается с простого: отделить усталость от истины.

Близнецы

Кошелёк заметно полегчает, и внутри может подняться беспокойство. Полоса будет короткой, как летний дождь: промочит до нитки и уйдёт за горизонт. Не пересчитывайте каждую копейку и не ищите виноватых — страх легко раздувает мелкую прореху до большой дыры. Через пару дней брешь затянется, а покупки перестанут тянуть за собой лишний смысл.

Рак

Внутри проснётся голод, но не в желудке — в той части головы, где живёт любопытство. Захочется читать, пробовать, вдыхать незнакомое, даже если оно кажется бесполезным. Этот зуд не заглушить. Да и стоит ли? Вдруг случайная тяга станет ниткой, за которую давно пора было потянуть.

Лев

Близкий человек снова заведёт разговор, который вы уже знаете наизусть. Сначала захочется быть терпеливым, потом — благородным, а ближе к финалу останется только усталость, и её трудно спрятать за сочувственным лицом. Нет, вы не жестокий. Усталость честно показывает, что этот разговор слишком долго ходит по кругу и высосал много сил.

Дева

На неделе можете оказаться рядом с чужим тяжёлым разговором. Он заденет не самим сюжетом, а знакомым ощущением: будто кто-то вслух произносит то, что вы сами давно обходите стороной. Захочется вмешаться, сгладить углы, всё объяснить и быстро привести в порядок. Останьтесь на месте. Участникам этой истории не нужна ваша помощь.