Боли может и не быть: кардиолог назвал главные отличия «женского» инфаркта от обычного

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Симптомы инфаркта у женщин нередко отличаются от классических и часто приводят к позднему обращению за помощью. Об этом рассказала заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Елена Резник.

По словам специалиста, у мужчин инфаркт обычно проявляется сильной сжимающей болью за грудиной с отдачей в левую руку. У женщин же боль может быть слабой или вовсе отсутствовать. Нередко инфаркт маскируется под другие состояния — выраженную усталость, проблемы с желудочно‑кишечным трактом или паническую атаку. Это делает заболевание особенно опасным: многие пациентки не распознают угрозу и медлят с обращением за помощью.

Резник подчёркивает, что при подозрении на инфаркт ждать, что «само пройдёт», категорически нельзя. Чем раньше вызвать медиков, тем выше шансы избежать тяжёлых последствий. Запрещено принимать обезболивающие препараты, пить крепкий чай, кофе или алкоголь, курить, а также паниковать — стресс усиливает нагрузку на сердце.

Факторы риска для мужчин и женщин одинаковы: артериальная гипертензия, лишний вес или ожирение, высокий холестерин и курение. Инфаркт редко случается внезапно — чаще это результат долгого игнорирования предупреждающих сигналов организма.