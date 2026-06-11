Педиатр рассказала, чем сухие завтраки могут навредить детскому кишечнику

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Сухие завтраки могут обернуться неприятными проблемами для детского кишечника. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

Основой здоровья ребёнка является микробиом. По словам эксперта, в рационе должны быть сложные углеводы, белки и ограниченное количество жиров. Специалист обращает внимание на разницу между цельным зерном и тем, что используется для быстрого приготовления: вываренное зерно теряет большую часть полезных слоёв, поэтому каши из цельного зерна содержат пробиотические комплексы, поддерживающие кишечник, а быстрые варианты — нет.

Педиатр отмечает, что сухие завтраки — хлопья, мюсли, каши быстрого приготовления — не содержат пробиотиков и постепенно снижают количество полезных бифидобактерий. На их месте начинает расти условно‑патогенная флора. Это, по словам Тарасовой, может привести к сбоям в работе желудочно‑кишечного тракта, гастритам у школьников и даже у детей первого года жизни. Продукты с высоким содержанием сахара дополнительно повышают риски метаболических нарушений, ожирения и диабета в будущем.

По данным исследования, о котором рассказала специалист, сравнивали две группы каш. Первая — из цельного и дроблёного зерна с низким содержанием сахара (около 14%). Вторая — каши быстрого приготовления из обработанного, вываренного зерна с высоким содержанием крахмала. Полезный эффект, который оказывают полноценные каши на микрофлору, у «быстрых» аналогов отсутствует.