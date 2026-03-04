«Диеты, недосып и каблуки»: врач рассказала, какие привычки разрушают женское сердце

Женское сердце считается более устойчивым, чем мужское, однако оно сильнее реагирует на колебания гормонов и хронический стресс. До менопаузы защитную роль играет эстроген, но при нездоровом образе жизни его эффект снижается. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Института клинической медицины Пироговского университета Эльвира Хачирова.

По словам специалиста, помимо стресса и вредной пищи существуют «женские» привычки, которые незаметно подтачивают сердечно-сосудистую систему.

Жёсткие диеты и голодание

Стремление к стройности нередко приводит к отказу от углеводов и строгим ограничениям в питании. Однако при дефиците гликогена страдает сердечная мышца, которая питается глюкозой. В таких условиях организм начинает расщеплять белок, в том числе мышечную ткань миокарда, что может привести к дистрофии и аритмии.

Интервальное голодание, по словам врача, у женщин часто провоцирует скачки давления и нарушения жирового обмена. Женский организм чувствительнее к колебаниям уровня сахара в крови.

Хронический недосып

Многие жертвуют сном ради работы, домашних дел или отдыха «для себя» поздно вечером. Однако именно во сне нервная система восстанавливается, а сердце замедляет ритм.

Если человек спит менее 6 часов, повышается уровень кортизола, сосуды не расслабляются, а артериальное давление становится нестабильным. Хронический недосып увеличивает риск инфаркта примерно на 30%.

Курение и контрацептивы

Миф о «лёгких» сигаретах по-прежнему распространён. На практике курильщицы делают более глубокие затяжки, чтобы получить нужную дозу никотина. Это вызывает спазм коронарных артерий.

Особую опасность, подчёркивает Хачирова, представляет сочетание курения и оральных контрацептивов. В этом случае риск тромбоза возрастает многократно и может привести к внезапной смерти у молодых женщин.

Высокие каблуки

Обувь на шпильке меняет биомеханику движения. Икроножные мышцы хуже выполняют функцию «насоса», который помогает венозной крови подниматься от ног к сердцу. Возникает венозный застой, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и риск тромбообразования.

Врач рекомендует носить каблуки не выше 4–5 сантиметров и не каждый день.

Обезболивающие препараты

Популярные нестероидные противовоспалительные средства (НПВП), которые часто принимают при головной боли или ПМС, могут задерживать жидкость и повышать давление. Кроме того, они влияют на работу почек, а именно почки участвуют в регуляции артериального давления.

Энергетики и сладкие кофейные напитки

Умеренное потребление кофеина допустимо, однако энергетики содержат высокие дозы кофеина и таурина, что может вызывать аритмии и перегружать нервную систему. Сладкие кофейные коктейли со сливками способствуют набору веса и скачкам сахара, а избыток сахара повреждает стенки сосудов.

Что советует врач

Специалист рекомендует соблюдать режим сна — ложиться до 23:00 и спать 7–8 часов. В питании важно избегать жёстких ограничений и придерживаться сбалансированного рациона с регулярными приёмами пищи.

Не менее значима ежедневная физическая активность — ходьба, отказ от лифта, движение в течение дня. После 40 лет необходимо измерять артериальное давление не реже одного раза в неделю, даже при хорошем самочувствии, а также ежегодно контролировать уровень холестерина и глюкозы в крови.

По словам врача, красота напрямую связана со здоровьем, а забота о сердце должна стать приоритетом.