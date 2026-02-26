В список жизненно важных лекарств добавили восемь новых препаратов

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) пополнился восемью новыми позициями. Об этом со ссылкой на Минпромторг РФ сообщает РИА Новости в четверг, 26 февраля.

В обновлённый список включили оригинальный отечественный препарат «Гофликицепт», который применяют для лечения идиопатического рецидивирующего перикардита. Лекарство разработала компания «Р-Фарм», его производят в России по полному циклу.

В перечне также появились препарат с камрелизумабом для лечения рака пищевода и носоглотки и средство «Пэгфилграстим», которое используют при химиотерапии. Другие позиции в министерстве не уточнили.

Власти отметили, что расширение перечня стало возможным после обращений российских компаний и должно повысить доступность современной терапии для пациентов. По данным министерства, доля отечественных препаратов на внутреннем рынке превышает 63%, а в системе госзакупок достигает 80%. Сейчас продукция российских фармпроизводителей поставляется более чем в 150 стран.