В российских верхах разошлись во мнениях по поводу использования бахил в больницах

В России разгорелась дискуссия о необходимости бахил в поликлиниках и больницах. Поводом стали заявления депутатов Госдумы и представителей научного сообщества. Об этом пишут ТАСС и РИА Новости.

Первый зампред думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что использование бахил создаёт больше проблем, чем пользы. По его мнению, речь идёт в том числе об избыточном образовании отходов, тогда как альтернативой могут стать грязезащитные трапы и коврики.

«Я лично категорически против применения бахил посетителями медицинских организаций, если речь не идет о чистых помещениях, к которым относятся операционные, реанимационные и так далее. В обычной жизни бахилы создают больше проблем: они теряются, из них выливается грязь, о них запинаются, на них поскальзываются. <...>

Бахилы — это способ донести грязь в больнице максимально далеко от входа», — заявил депутат.

С другой позицией выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Доктор медицинских наук подчеркнул, что научно обоснованных данных о вреде бахил нет. По его словам, коврики с дезинфицирующей пропиткой действительно применяются, однако полностью заменить защитные чехлы они не способны — эти меры стоит совмещать.

Онищенко также добавил, что утилизация одноразового медицинского инвентаря может вызывать вопросы, однако в России, по его мнению, эта система отлажена.