Врач перечислил 5 анализов, которые стоит сдать в конце зимы

В конце зимы организм нередко даёт сбой: нехватка солнца, холод и перенесённые простуды могут привести к скрытым дефицитам. Об этом, ссылаясь на врача общей практики, гастроэнтеролога, гериатра и нутрициолога Елену Павлову, пишет «Доктор Питер».

1. Витамин D (25-OH)

Зимой его уровень особенно часто снижается из-за дефицита солнечного света. Недостаток может сопровождаться утомляемостью, мышечной слабостью, проблемами с зубами и повышением рисков аутоиммунных заболеваний. Анализ необходим и для того, чтобы правильно подобрать дозировку приёма витамина.

2. Показатели железа и белка

Врач советует оценивать не только ферритин, но и клинический анализ крови, трансферрин, общий белок и альбумин.

Ферритин и трансферрин — белки, участвующие в переносе железа. При низком уровне общего белка нормализовать ферритин сложно даже при приёме препаратов. Кроме того, ферритин может быть ложно повышен на фоне воспаления.

Латентный дефицит железа без снижения гемоглобина способен вызывать апатию, зябкость, ухудшение памяти и выпадение волос.

3. Витамин B12 и гомоцистеин

Недостаток B12 может приводить к слабости, онемению, ощущению «мурашек» и снижению концентрации. Этот витамин участвует в образовании клеток крови и поддерживает нервную систему. Повышенный гомоцистеин нередко указывает на его дефицит и может свидетельствовать о воспалительных изменениях в сосудах.

4. Гормоны щитовидной железы

Для оценки её работы рекомендуется проверить уровень тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина (Т4св) и свободного трийодтиронина (Т3св). При снижении функции железы возможны отёчность лица и век, сухость кожи, набор веса, вялость и постоянная зябкость.

5. Клинический анализ крови

Исследование показывает состояние гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и лимфоцитов, а также помогает выявить признаки воспаления или аллергической реакции.

Специалист подчёркивает, что оценивать результаты должен врач: это позволит увидеть риски и скорректировать лечение или питание. Дополнительно можно сделать липидограмму при эпизодах повышенного холестерина и проверить печёночные ферменты АСТ и АЛТ.