Врач объяснил, почему мы «заедаем» стресс и как разорвать этот круг

Эмоциональное переедание нередко берёт начало в раннем возрасте. Об этом рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Ульяна Махова.

По её словам, если ребёнок регулярно получал сладости в качестве поощрения или утешения, формируется устойчивая связь между едой и положительными эмоциями.

«Если ребёнку говорили: "ешь конфету — и всё пройдёт", это закрепляет модель, при которой еда становится способом справляться со стрессом. Во взрослом возрасте при тревоге или усталости автоматически включается знакомый сценарий — "заесть» проблему"», — пояснила специалист.

Такие паттерны поведения могут сохраняться годами. Именно поэтому важно с детства формировать культуру питания и учить ребёнка проживать негативные эмоции без помощи еды.

По словам врача, на отношение к еде влияют и культурные установки. Популярные фразы вроде «если тебе грустно — поешь» лишь укрепляют убеждение, что пища — универсальное средство утешения.

Как понять, что вы заедаете стресс?

Эксперт подчёркивает: первый шаг — осознание проблемы.

«Как и при любой зависимости, важно признать связь между стрессом и перееданием», — говорит Махова.

Она советует начать отслеживать ситуации, когда возникает желание поесть, и задавать себе несколько вопросов:

Когда я ел в последний раз?

Это физический голод или реакция на дискомфорт?

Какие эмоции я сейчас испытываю?

Помочь может ведение дневника питания — с фиксацией не только съеденного, но и эмоционального состояния. Врач рекомендует использовать так называемую «ромашку Плутчика» — схему базовых эмоций, чтобы точнее определить своё состояние. Её можно разместить на холодильнике или в телефоне — как напоминание.

По словам специалиста, осознанность и внимательное отношение к собственным эмоциям — ключ к разрыву привычной цепочки «стресс — еда».