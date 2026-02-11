Учёные выяснили, сколько кофе и чая нужно пить, чтобы снизить риск деменции

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Американские учёные пришли к выводу, что умеренное потребление кофе и чая связано со снижением риска развития деменции и лёгким улучшением когнитивных функций. Результаты работы опубликованы в журнале The Journal of the American Medical Association.

Исследователи проанализировали данные почти 132 тысяч человек, за которыми наблюдали 43 года. В выборку вошли более 86 тысяч женщин и свыше 45 тысяч мужчин. Учёные регулярно оценивали рацион участников и отслеживали случаи деменции.

Анализ показал, что у людей с самым высоким уровнем потребления кофе риск развития деменции был ниже: коэффициент составил 0,82 по сравнению с теми, кто пил его реже. У любителей чая аналогичный показатель равнялся 0,86. Кофе без кофеина защитного эффекта не продемонстрировал.

Похожие результаты учёные получили и при оценке субъективного снижения когнитивных функций — ухудшения памяти и концентрации. У тех, кто чаще пил кофе и чай, такие жалобы фиксировались реже. А вот кофе без кофеина, наоборот, был связан с небольшим ростом подобных проблем.

По подсчётам авторов, наименьший риск деменции наблюдался у тех, кто выпивал примерно 2–3 чашки кофе в день, 1–2 чашки чая или получал около 300 миллиграммов кофеина в сутки.

Авторы подчеркнули, что исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Тем не менее полученные данные могут лечь в основу рекомендаций по питанию для людей из группы риска по развитию деменции.