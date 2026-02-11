Врач объяснил, чем опасно переохлаждение и как действовать при первых симптомах

Переохлаждение — это не просто дискомфорт от холода, а потенциально смертельно опасное состояние. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Эльвира Хачирова.
По её словам, при снижении температуры тела ниже 35 °C организм начинает терять тепло быстрее, чем вырабатывать, что вызывает серьёзные сбои в работе органов. Особенно тяжело переохлаждение переносит сердечно-сосудистая система: возникает риск инфаркта, инсульта и тяжёлых аритмий. Кроме того, у человека снижается сопротивляемость инфекциям, возможны воспаления и мышечные спазмы.
«Сердце — это мышца, чувствительная к перепадам температуры. При переохлаждении оно страдает в первую очередь: возникают сбои ритма, повышается нагрузка на миокард. У людей с хроническими болезнями это может закончиться инфарктом или инсультом», — подчеркнула специалист.
Переохлаждение чаще всего происходит при погружении в холодную воду, длительном пребывании на морозе без тёплой одежды, а также при воздействии ветра. Ситуацию усугубляют усталость, алкоголь и общее переутомление.
Симптомы, на которые стоит обратить внимание:
- озноб, бледность кожи, онемение конечностей;
- замедленное дыхание, пульс и речь;
- спутанность сознания, судороги;
- в тяжёлых случаях — потеря сознания и остановка дыхания.
Что делать при переохлаждении:
- перенести человека в тёплое место, снять мокрую одежду;
- укутать одеялом, приложить тёплые грелки к груди, шее, паху;
- дать тёплое питьё (без алкоголя!), если человек в сознании;
- не растирать кожу и не греть резко конечности — это может повредить ткани;
- при тяжёлом состоянии — вызвать скорую и контролировать пульс и дыхание.
Как избежать переохлаждения:
- носить тёплую непромокаемую одежду и обувь;
- не выходить на мороз надолго без необходимости;
- защищать голову и руки;
- не употреблять алкоголь на холоде;
- следить за состоянием детей и пожилых людей.
