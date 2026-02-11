Врач объяснил, чем опасно переохлаждение и как действовать при первых симптомах

ВКонтакте

Переохлаждение — это не просто дискомфорт от холода, а потенциально смертельно опасное состояние. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Эльвира Хачирова.

По её словам, при снижении температуры тела ниже 35 °C организм начинает терять тепло быстрее, чем вырабатывать, что вызывает серьёзные сбои в работе органов. Особенно тяжело переохлаждение переносит сердечно-сосудистая система: возникает риск инфаркта, инсульта и тяжёлых аритмий. Кроме того, у человека снижается сопротивляемость инфекциям, возможны воспаления и мышечные спазмы.

«Сердце — это мышца, чувствительная к перепадам температуры. При переохлаждении оно страдает в первую очередь: возникают сбои ритма, повышается нагрузка на миокард. У людей с хроническими болезнями это может закончиться инфарктом или инсультом», — подчеркнула специалист.

Переохлаждение чаще всего происходит при погружении в холодную воду, длительном пребывании на морозе без тёплой одежды, а также при воздействии ветра. Ситуацию усугубляют усталость, алкоголь и общее переутомление.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание:

озноб, бледность кожи, онемение конечностей; замедленное дыхание, пульс и речь; спутанность сознания, судороги; в тяжёлых случаях — потеря сознания и остановка дыхания.

Что делать при переохлаждении:

перенести человека в тёплое место, снять мокрую одежду; укутать одеялом, приложить тёплые грелки к груди, шее, паху; дать тёплое питьё (без алкоголя!), если человек в сознании; не растирать кожу и не греть резко конечности — это может повредить ткани; при тяжёлом состоянии — вызвать скорую и контролировать пульс и дыхание.

Как избежать переохлаждения: