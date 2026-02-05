«Лесные ванны» против стресса и тревоги: врач рассказал о полезной для гипертоников технике

ВКонтакте

Спокойные прогулки в зелёных зонах по технике forest bathing (от англ. «лесные ванны») помогают справляться с тревожными расстройствами, хронической усталостью и улучшать сон. Об этом рассказал ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Александр Врублевский, его цитирует «Газета.Ru».

Такой формат отдыха снижает уровень гормона стресса кортизола и стимулирует выработку эндорфинов и серотонина. По эффекту «лесные ванны» сопоставимы с лёгкими антидепрессантами, особенно если гулять регулярно и в светлое время суток — это также помогает нормализовать выработку мелатонина, уверяет врач.

Помимо влияния на психоэмоциональное состояние, ходьба полезна и для сердца. Ритмичные прогулки укрепляют миокард, улучшают кровоснабжение и помогают нормализовать артериальное давление. Регулярная физическая активность снижает риск инфарктов и инсультов на 30–50%.

Свежий воздух положительно влияет и на лёгкие — улучшается вентиляция, что особенно важно для людей с сидячей работой. Поэтому прогулки рекомендуют не только для лечения, но и для восстановления после COVID-19, пневмонии и операций, а также для профилактики сезонных ОРВИ.

Лучше всего гулять в парках, лесопарках или на набережных. Если такой возможности нет, подойдёт тихий двор или район без интенсивного движения. Во время прогулки врач советует не отвлекаться на рабочие звонки, а сосредоточиться на дыхании, звуках вокруг или аудиокниге.