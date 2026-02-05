Врач предупредил об опасности долгих прогулок в зимних ботинках

ВКонтакте

Длительные прогулки в зимних ботинках могут обернуться проблемами для ног. Об этом предупредил американский подолог, доктор Рок Позитано, его слова приводит издание New York Post.

По словам специалиста, зимняя обувь в большинстве случаев не рассчитана на долгую ходьбу. Такие ботинки не дают стопе необходимой ортопедической поддержки, из-за чего возрастает нагрузка на сухожилия и связки. Это может привести к болезненным травмам, особенно если долго гулять по снегу или неровной поверхности.

Позитано также обратил внимание на риск обморожения, ведь внутренняя часть зимних ботинок не всегда обеспечивает достаточное утепление. «Вероятность возникновения данной проблемы может возрасти, если у вас чувствительная кожа. Поэтому крайне важно иметь обувь, которая выдержит суровую погоду и подойдёт для людей с любыми кожными заболеваниями», — отметил врач, напомнив о необходимости носить тёплые носки зимой.