В России стали чаще выявлять сифилис, в зоне риска оказались мужчины старше 40 лет — исследование

В России на фоне общего снижения заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путём, резко выросло число случаев сифилиса: в 2024 году врачи выявили на 63–64% больше новых диагнозов, чем в 2020-м. Об этом, ссылаясь на данные Росстата, пишет «Коммерсант» в среду, 4 февраля.

Статистика показывает, что с 2015 года в России стабильно снижалась заболеваемость большинством классических ИППП. Сильнее всего показатель просел по трихомониазу — почти на 70%. Число случаев гонореи сократилось на 64%, хламидийных инфекций — на 58%. Более чем в два раза за это же время уменьшилось и количество новых диагнозов ВИЧ.

Сифилис пошёл по другому сценарию. Если в 2020 году в стране зарегистрировали 15,3 тысячи новых случаев, то уже в 2022-м — почти 28 тысяч. В 2024 году показатель немного снизился — до 25,1 тысячи, но всё равно остаётся значительно выше уровней начала десятилетия. Особенно быстро инфекция распространяется среди мужчин старше 40 лет. В этой возрастной группе число заболевших за четыре года выросло более чем в два раза — с 4,7 тысячи до 9,7 тысячи человек.

В Государственном научном центре дерматовенерологии и косметологии Минздрава при этом утверждают, что негативный тренд удалось переломить. По данным учреждения, с 2024 по 2025 год заболеваемость сифилисом снизилась на 16%, гонореей — на 14%, ВИЧ — на 13,3%. В организации это связывают с усилением профилактики, более активным выявлением инфекций и своевременным лечением.

Эксперты, впрочем, призывают осторожно относиться к цифрам. Руководитель профильного отдела НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский отмечает, что рост статистики может быть связан и с улучшением учёта.

«В конце десятых — начале двадцатых годов многие коммерческие клиники, не входящие в систему Минздрава или Роспотребнадзора, просто не сообщали о выявленных случаях ИППП. Это сильно искажало официальную картину. Сейчас требования к регистрации ужесточились. И сам по себе этот фактор мог привести к видимому росту цифр, потому что учёт стал лучше», — считает учёный.

Рост заболеваемости сифилисом фиксируют и в других странах. Покровский связывает это в том числе со снижением использования презервативов. Современные препараты для профилактики ВИЧ защищают только от этой инфекции, но не от других ИППП. Кроме того, сифилис нередко возвращается из-за самолечения или неполного курса терапии.

Специалисты сходятся во мнении, что проблема требует большего внимания. По их словам, тема профилактики ИППП практически исчезла из публичного поля, хотя именно информирование и осторожное поведение остаются ключевыми мерами защиты.