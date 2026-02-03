Диетолог развеял популярный миф о вреде «вчерашней еды»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Утверждения о том, что приготовленную накануне пищу нельзя есть и готовить нужно строго каждый день, не имеют научных оснований. Об этом сообщил врач-диетолог и научный журналист Александр Бурлаков в своём телеграм-канале.

По словам специалиста, при правильном хранении в холодильнике при температуре не выше +4 °C готовая еда остаётся безопасной в течение трёх–четырёх дней. Клинические и эпидемиологические данные не подтверждают вред «вчерашней еды» — рекомендации врачей зачастую касаются соблюдения гигиены и температурного режима.

Бурлаков также прокомментировал распространённое мнение о накоплении гистамина в животном белке. Он пояснил, что биогенные амины образуются не во всех продуктах, а преимущественно при бактериальном росте — например, в рыбе с высоким содержанием гистидина, а также в ферментированных продуктах. В правильно охлаждённом мясе уровень гистамина, как правило, остаётся низким.

Врач также опроверг утверждения о том, что пища, приготовленная на несколько дней, может вызвать воспаление или геморрой. Клинических исследований, подтверждающих такую связь, не существует, уверяет эксперт. Геморрой связан «с запорами, натуживанием, беременностью и ожирением, но не со сроком хранения еды».