Психолог назвал простой способ сохранить здоровье мозга

Во время движения мозг активизирует зоны отвечающие за ориентацию, внимание, память и эмоции. Небольшие физические нагрузки способны поддерживать здоровье одного из главных органов организма, считает психолог Виолета Юрченко. Её слова приводит «Лента.ру».

Движение, по словам специалиста, улучшает кровоснабжение, повышает выработку серотонина, дофамина и эндорфинов, а уровень кортизола — одного из гормонов стресса — снижается. В результате человеку становится легче концентрироваться, улучшается настроение и общее самочувствие.

Как пояснила Юрченко, движение действует как естественная перезагрузка для психики: мозг перераспределяет энергию и восстанавливает баланс нервной системы. Поэтому после прогулки, танца или тренировки человек чаще чувствует не усталость, а ясность и внутреннее спокойствие.

Психолог также подчеркнула, что регулярная физическая активность, дыхательные практики и движение в повседневной жизни помогают лучше справляться со стрессом и дольше сохранять ясность ума.