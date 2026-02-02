За сутки в одну больницу Подмосковья попали два пациента с оспой обезьян

ВКонтакте

В подмосковную Домодедовскую больницу за сутки поступили два пациента с подтверждённой оспой обезьян. Об этом главный врач медучреждения Андрей Осипов сообщил в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 2 февраля.

Накануне в больнице рассказали о первом пациенте, у которого диагноз подтвердился лабораторно, после этого к работе подключился Роспотребнадзор по Московской области. Специалисты начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить круг контактов и возможный источник заражения.

«Сегодня к нам поступил второй пациент с оспой обезьян, который был с ним в контакте, который также будет у нас получать лечение», — рассказал главврач. О состоянии пациентов и возможных новых случаях пока не сообщается.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое может передаваться человеку как от животных — грызунов и приматов, — так и от заражённых людей. Среди основных симптомов — слабость, боли в голове и мышцах, характерная кожная сыпь. В 2024 году в Демократической Республике Конго зафиксировали первую вспышку заболевания, связанную с распространением геноварианта вируса Ib.