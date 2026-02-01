Врач напомнил, чего категорически нельзя делать при обморожении

При обморожении запрещено растирать поражённые участки, греть их у источников сильного тепла и «согреваться» алкоголем. Об этом рассказал врач-педиатр Максим Клинов, его слова приводит «Газета.Ru».

По словам специалиста, одна из самых распространённых и опасных ошибок — попытка растирать обмороженную кожу снегом, руками или жёсткой тканью. Такие действия дополнительно травмируют сосуды и мягкие ткани, усиливают повреждение и повышают риск инфекции.

Не менее вредно и резкое согревание — у костра, батареи, в горячей воде или с помощью фена. Резкий перепад температур, поясняет врач, может привести к повреждению сосудов и усугубить гибель тканей, особенно при глубоком обморожении.

Если после согревания на коже появились пузыри, трогать их тем более нельзя. Прокалывание или попытки обработать такие участки почти всегда заканчиваются инфицированием и осложнениями, которые могут потребовать серьёзного лечения, уверяет Клинов.

Нередко «для согрева» пострадавшим советуют выпить алкоголь. Врач отметил, что спиртное создаёт лишь кратковременное ощущение тепла за счёт расширения сосудов, но на деле ускоряет потерю тепла организмом и ухудшает течение обморожения.

«Обморожение — это серьёзная травма. Чем раньше будет оказана грамотная медицинская помощь, тем выше шансы сохранить чувствительность, функции конечностей и избежать тяжелых последствий», — заключил специалист.