Учёные нашли простой способ снизить «плохой» холестерин

Учёные из Калифорнийского университета пришли к выводу, что ежедневное употребление винограда помогает улучшить микрофлору кишечника и снизить уровень «плохого» холестерина, не меняя привычный рацион. Об этом говорится в статье исследователей, опубликованной на сайте National Center for Biotechnology Information.

Эксперимент длился восемь недель и проводился с участием 19 добровольцев в возрасте от 21 до 55 лет. В первой половине исследования участники сознательно исключили из рациона растительную пищу, то есть почти не получали клетчатку и растительные антиоксиданты.

Во второй части эксперимента питание осталось тем же, но к нему добавили виноград — в виде порошка. Каждый день участники получали по 46 граммов добавки, что примерно соответствует двум порциям — примерно 40 штучкам — свежих ягод.

Чтобы отследить изменения, учёные регулярно брали у добровольцев анализы крови, мочи и кала. Результаты показали, что после четырёх недель с виноградом уровень общего холестерина снизился в среднем на 6,1%. Показатели липопротеинов низкой плотности — так называемого «плохого» холестерина — уменьшились почти на 6%.

Заметно сократилось и количество желчных кислот — более чем на 40%. Но одним из главных эффектов стало изменение состава кишечной микрофлоры. У участников выросло число полезных бактерий, которые участвуют в обмене веществ и защите слизистой.

В статье также говорится, что после эксперимента увеличилась концентрация бактерии Akkermansia — она связана с переработкой сахара и холестерина, а также с укреплением кишечного барьера. Стало больше бактерий Flavonifractor — они помогают расщеплять растительные соединения с антиоксидантными свойствами и вырабатывают вещества, важные для здоровья кишечника.