Исследование: люди реже моргают, когда пытаются вслушаться в слова собеседника

Учёные из канадского Университета Конкордия выяснили, что люди реже моргают, когда вслушиваются в слова собеседника. Об этом пишет Science Daily.

В эксперименте приняли участие 49 взрослых человек. Их посадили в звукоизолированные комнаты, дали специальные очки для отслеживания движений глаз и наушники. Добровольцы слушали короткие аудиосообщения, но на фоне постоянно был то громкий, то тихий шум.

Результаты показали, что когда люди пытаются вслушаться в слова собеседника, они моргают гораздо реже обычного. Полученные данные хотят проверить в рамках новых исследований.