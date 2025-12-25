Минздрав: при гонконгском гриппе может временно сесть слух

ВКонтакте

У больных гонконгским гриппом A (H3N2) может временно ухудшаться слух. Об этом главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал РИА Новости.

«Грипп сопровождается такими симптомами, как жар, озноб, усталость, боль в голове, горле, мышцах и суставах, кашель. Также могут наблюдаться насморк или заложенность носа, развивается отёк слизистой оболочки и околоносовых пазух, который распространяется на слуховые трубы. В результате пациент испытывает боль в области ушей, их заложенность, может быть ухудшение слуха, однако после выздоровления симптомы, как правило, проходят», — сказал Чуланов.

Кроме того, при заболевании гонконгским штаммом велика вероятность осложнений со стороны почек, дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. В группу риска входят пожилые люди, дети, беременные жещины и те, у кого есть хронические заболевания.