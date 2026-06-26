«Я знаю, что будет тяжело»: калининградка, выжившая в страшном ДТП у «Атлантики», стала актрисой музыкального театра

Фото: Диана Нагиева

Диана Нагиева с детства мечтала стать артисткой: занималась в театральном классе, пела и ездила на гастроли с филармонией. Зимой 2024 года девушка попала в страшное ДТП возле «Атлантики». Диана рассказала «Клопс», как после нескольких лет реабилитации ей всё же удалось вернуться на сцену. Сейчас девушка готовится дебютировать на сцене музыкального театра, где 3 июля пройдёт премьера спектакля о первых переселенцах. Постановка называется «Город нашей юности». Диана играет в ней девушку, которая приехала в Кёнигсберг, чтобы начать новую жизнь. «При моей героине Калининград только начинал строиться. «При мне» появился первый трамвай, первый театр, первый ребёнок, родившийся на этой земле, — говорит она. — Больше я рассказать, к сожалению, не могу: но все всё увидят в театре». По словам Дианы, тема переселенцев, как и сам будущий спектакль, произвела на неё большое впечатление. «В театре не играют. В театре проживают эти истории, — описывает артистка. — И каждый раз ты понимаешь, как было тяжело первым переселенцам. Но в то же время — как было радостно».

Фото: Диана Нагиева

В злополучной аварии Диана получила серьёзные травмы, которые до сих пор дают о себе знать. Только через несколько лет реабилитации врачи разрешили девушке вернуться на сцену. Она вспоминает, что сначала почувствовала не радость или восторг, а облегчение. «Потому что мне надо так жить. Я только так вижу свою жизнь, и без театра я бы не смогла, — вспоминает она. — Я спросила, можно ли мне вернуться в театр? Пожалуйста! Мне сказали — да, можно. После этого, не раздумывая, я пришла в театр». Девушка признаётся, что сильно переживала из-за своего здоровья и физических ограничений. «Все боялись, и я в том числе, что я не смогу, у меня не получится, организм не выдержит. Но аргумент за был сильнее. Я не вижу свою жизнь без театра». Параллельно Диана Нагиева продолжает учиться на педагога в Черняховском педагогическом колледже. Девушка рассчитывает, что диплом поможет ей в театральной карьере. «Очень многие актёры ещё работают преподавателями во всяких театральных студиях. Если так у меня получится, то я смогу прийти куда угодно и сказать: я актриса, вот мой диплом педагога, я хочу у вас преподавать», — представляет она. Артистка признаётся, что хотела бы и дальше играть в музыкальном театре. Её мечта — роль Лешего в «Снегурочке». На втором месте — сама Снегурочка из одноимённого мюзикла.

С солистом музыкального театра и филармонии Александром Дудницким. Фото: Диана Нагиева