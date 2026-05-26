Театр
«Город нашей юности»

«Город нашей юности»

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«Город нашей юности»
Продолжительность: 1 час 40 минут без антракта

Дата и место

3 июля
пятница
19:00
Музыкальный театр

О событии

К 80-летию Калининградской области Музыкальный театр представляет.

1946 год. На пепелище Кёнигсберга, ещё не остывшего после штурма, прибывают первые переселенцы. Со всех концов необъятного Советского Союза — врачи, учителя, слесари, вчерашние выпускники и фронтовики. У каждого за плечами война, потеря дома, гибель близких. И надежда на новую жизнь.

Этот спектакль сложен из историй, собранных артистами театра по крупицам: из писем, воспоминаний, семейных архивов. Смешное и трагическое, быт и мечта, рыбалка и джаз, любовь и потери — всё сплелось в единый клубок человеческих судеб.

Так рождался новый город. Из руин, комсомольского задора, с первым криком малыша и верой в то, что город нашей юности станет лучшим местом на земле. Мы посвящаем этот спектакль памяти основателя Калининградского музыкального театра, заслуженного деятеля искусств России Валерия Лысенко и его друга и сподвижника, заслуженного деятеля искусств России Валерия Бухарина.

  • Автор идеи — Валерий Бухарин. Современная адаптация – Ольга Болычева
  • Премьера: 12 апреля 1996, Премьера новой редакции: 3 июля 2026

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