Дата и место
|
3 июля
пятница
|19:00
|
«Город нашей юности»2026-07-03T19:00:00.000+02:00
О событии
К 80-летию Калининградской области Музыкальный театр представляет.
1946 год. На пепелище Кёнигсберга, ещё не остывшего после штурма, прибывают первые переселенцы. Со всех концов необъятного Советского Союза — врачи, учителя, слесари, вчерашние выпускники и фронтовики. У каждого за плечами война, потеря дома, гибель близких. И надежда на новую жизнь.
Этот спектакль сложен из историй, собранных артистами театра по крупицам: из писем, воспоминаний, семейных архивов. Смешное и трагическое, быт и мечта, рыбалка и джаз, любовь и потери — всё сплелось в единый клубок человеческих судеб.
Так рождался новый город. Из руин, комсомольского задора, с первым криком малыша и верой в то, что город нашей юности станет лучшим местом на земле. Мы посвящаем этот спектакль памяти основателя Калининградского музыкального театра, заслуженного деятеля искусств России Валерия Лысенко и его друга и сподвижника, заслуженного деятеля искусств России Валерия Бухарина.
- Автор идеи — Валерий Бухарин. Современная адаптация – Ольга Болычева
- Премьера: 12 апреля 1996, Премьера новой редакции: 3 июля 2026