Эксперты назвали 4 фактора, которые тормозят работу с историческим наследием в Калининградской области

Почему работа с историческим наследием в Калининградской области идёт медленно? Причин много, и дело далеко не всегда в отсутствии денег. Об этом рассказали эксперты «Business FM — Калининград».
Замки, усадьбы, исторические кварталы всё чаще оказываются в зоне внимания инвесторов. Примеров масса: в Зеленоградске выкупили аварийный дом рядом с колесом обозрения, в Светлогорске хотят превратить в гостиницу «Горный замок», а в старинной кирхе Железнодорожного планируют открыть музей Романовых и концертный зал.
Даже многострадальный комплекс бывшей психбольницы Алленберг в Знаменске в этом году продали инвестору из Казани за 22,7 млн рублей.
Однако развитие в сфере исторического наследия идёт с большим усилием, и на то есть четыре основные причины.
1. Время
По наблюдениям главного инженера «Ленгипрогора» и члена совета Национальной гильдии градостроителей Юрия Перелыгина, у исторических проектов очень долгий жизненный цикл. В среднем их реализация занимает семь–десять лет.
За это время меняются управленческие команды, приоритеты региональной власти и экономический контекст. Проект, который начинался в одних условиях, может продолжаться уже в другой реальности. Для Калининградской области, где многие объекты требуют не косметической, а глубокой реставрации, этот разрыв стал системной проблемой.
2. Финансы
Работа с объектами культурного наследия почти всегда начинается вслепую, напоминают эксперты. Даже при тщательных обследованиях невозможно предсказать, что откроется после начала работ. В этом смысле реставрация — бизнес с непредсказуемым числом вводных.
Банки это понимают лучше всех и не спешат давать деньги на такие проекты. Инвесторы рассказывают о бесконечных пакетах документов и переговорах, которые в итоге часто заканчиваются отказом — не из-за слабой идеи, а из-за слишком высоких рисков.
3. Административные процедуры
Даже те, кто отвечает за охрану памятников, признают, что система перегружена и работает неравномерно. Есть нарекания, например, к историко-культурной экспертизе — её порой проводят без учёта регионального контекста.
«Задумал инвестор сделать что-то в Калининграде, взял трёх специалистов с Урала или из Костромы, они ему экспертизу сделали — всё, давайте согласовывайте. Не очень хорошо выглядит, согласитесь», — объясняет председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артём Демидов.
4. Потенциал
Наследие экономически неравно, и в Калининградской области это видно особенно отчётливо. Объекты, расположенные в туристических городах, легко могут заинтересовать рынок.
«Если здание находится в хорошем рабочем состоянии, это сразу коммерция, это сразу деньги, это сразу продажа», — считает директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест — наследие» Анастасия Кнор.
Но если памятник оказался в стороне от главных туристических маршрутов да вдобавок в тяжёлом состоянии — его инвестиционная ценность резко падает. Руинированные объекты или дома с утраченной конструкцией без прямой поддержки государства почти не имеют шансов.
А порой не спасает даже она. Например, сильно разрушенный Дом пожарных на Литовском валу, который с 2018 года пытались реконструировать, недавно потерял инвестора.
Даже при поддержке государства работа с памятниками требует особых усилий. Этот процесс никогда не ограничивается только восстановлением одного объекта.
Реставрировать в одиночку точечные объекты — это не очень эффективно.
Нужно выстраивать экономику для целых улиц, кварталов, переходить от разрозненных усилий к системному партнёрству», — считает соучредитель агентства «Центр капитализации наследия» Анастасия Грушецкая.
Тем не менее, считают эксперты, в целом отрасль развивается успешно. «Если раньше приспособление объектов культурного наследия в целом воспринималось бизнесом как что-то не очень перспективное, отчасти даже маргинальное, то в 2025 году ситуация полностью изменилась. Сейчас мы видим успешные кейсы, которыми охотно делятся», — заметил соучредитель и председатель экспертного совета Агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский.
