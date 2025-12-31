Музейная мозаика: 8 культурных событий в Калининградской области, которыми запомнился 2025 год

Следить за культурной жизнью в Калининградской области непросто — почти каждый месяц в регионе открываются музеи, фестивали или выставочные проекты. «Клопс» выбрал восемь самых заметных событий, которыми запомнится 2025 год.
1. Третьяковка
В июне на Октябрьском острове в Калининграде открылся филиал Государственной Третьяковской галереи. Сейчас там представлена выставка «Пять веков русского искусства». Она включает более 300 произведений — от старинных икон до работ Малевича и Кандинского.
В здании филиала также есть мастерские, кинозал и книжная лаунж-зона, где проходят занятия для детей и взрослых. Только за первый месяц музей посетило более 70 тысяч человек.
2. Нойхаузен
1 июня в Гурьевске официально открылся после реконструкции замок Нойхаузен — один из старейших в регионе. Это произошло на год раньше запланированного. Открытие привлекло много внимания: уже летом на территории крепости прошёл фестиваль средневековых ремёсел.
После завершения всех технических работ в Нойхаузене будут работать интерактивный музей, ресторан, «средневековый фастфуд», лаборатория парфюмера и парк с альпаками. Активность кипит и вокруг замка — например, уже восстановлены исторические ворота.
3. «Планета Океан»
На набережной Петра Великого открылся новый корпус Музея Мирового океана. Торжественное событие состоялось 18 августа, в День географа. В ноябре в «Планету Океан» начали пускать туристов-одиночек.
Комплекс представляет собой сферу диаметром около 42 метров с общей площадью более 10 000 м². Внутри на семи этажах разместились 29 аквариумов, залы с интерактивными экспозициями, лаборатории, библиотека и образовательные пространства, которые рассказывают о морской биологии, океанографии, климате и географии.
4. «Катарсис»
Легендарный книжный магазин «Катарсис» в конце 2024-го года пережил серьёзный кризис: владельцы помещения на улице Генерала Озерова не продлили аренду. Проект долго искал новое место, и была вероятность, что он прекратит работу.
Однако осенью 2025 культурное пространство заново открылось под крышей драматического театра. Сейчас «Катарсис» работает в помещении бывшего кафе «При свечах».
5. Пушкинский музей
Летом досрочно закрылся Балтийский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Музей, который был основан ещё в 1997 году как региональное представительство Государственного центра современного искусства, прекратил работу с 1 августа.
Закрытие стало неожиданностью для всех любителей искусства. Причина — изменение стратегической концепции ГМИИ, в рамках которой три филиала (Балтийский, Уральский и Северо‑Кавказский) были выведены из состава музея.
6. Дом книжного наследия XX века
В первых числах июля состоялось открытие Дома книжного наследия XX века имени Николая Гумилёва. Новое культурно‑образовательное пространство находится на улице Тельмана, 28 — в так называемом литературном квартале.
В доме книжного наследия работают зоны, посвящённые разным эпохам и жанрам — например, Серебряному веку и событиям Великой Отечественной войны. Дом также стал пространством для творческих встреч, лекций и образовательных программ.
7. Pianissimo
В июле—августе в регионе впервые прошёл фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. Главной площадкой этого проекта является Государственный Эрмитаж, а в Калининграде зал предоставила Третьяковская галерея. Летом фестиваль собрал восемь исполнителей из России, Великобритании, Германии и Бразилии.
Позже проект решили продолжить: 5 декабря в Калининграде открылся зимний сезон Pianissimo, теперь с участием других молодых музыкантов.
8. Реконструкция
В течение года в Калининградской области продолжалась работа по сохранению старинных памятников. По словам организатора движения «Хранители руин» Василия Плитина, за год волонтёры заметно преобразили территории старинных кирх в посёлках Высокое, Славинск и Некрасово, а также продолжили благоустраивать объекты в Жемчужном и Ярославском.
«Помимо субботников на ключевых объектах, мы начали благоустройство кирхи в Кумачëво. В будущем году будем продолжать заниматься ей и искать ответственных шефов для этого колоритного сооружения», — рассказал он и добавил, что всего на счёту волонтёров более 40 выездов в разные уголки области.