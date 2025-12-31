Музейная мозаика: 8 культурных событий в Калининградской области, которыми запомнился 2025 год

Фото: архив «Клопс»

Следить за культурной жизнью в Калининградской области непросто — почти каждый месяц в регионе открываются музеи, фестивали или выставочные проекты. «Клопс» выбрал восемь самых заметных событий, которыми запомнится 2025 год.

1. Третьяковка В июне на Октябрьском острове в Калининграде открылся филиал Государственной Третьяковской галереи. Сейчас там представлена выставка «Пять веков русского искусства». Она включает более 300 произведений — от старинных икон до работ Малевича и Кандинского. В здании филиала также есть мастерские, кинозал и книжная лаунж-зона, где проходят занятия для детей и взрослых. Только за первый месяц музей посетило более 70 тысяч человек.

2. Нойхаузен 1 июня в Гурьевске официально открылся после реконструкции замок Нойхаузен — один из старейших в регионе. Это произошло на год раньше запланированного. Открытие привлекло много внимания: уже летом на территории крепости прошёл фестиваль средневековых ремёсел. После завершения всех технических работ в Нойхаузене будут работать интерактивный музей, ресторан, «средневековый фастфуд», лаборатория парфюмера и парк с альпаками. Активность кипит и вокруг замка — например, уже восстановлены исторические ворота.

3. «Планета Океан» На набережной Петра Великого открылся новый корпус Музея Мирового океана. Торжественное событие состоялось 18 августа, в День географа. В ноябре в «Планету Океан» начали пускать туристов-одиночек. Комплекс представляет собой сферу диаметром около 42 метров с общей площадью более 10 000 м². Внутри на семи этажах разместились 29 аквариумов, залы с интерактивными экспозициями, лаборатории, библиотека и образовательные пространства, которые рассказывают о морской биологии, океанографии, климате и географии.

Фото: архив «Клопс»

4. «Катарсис» Легендарный книжный магазин «Катарсис» в конце 2024-го года пережил серьёзный кризис: владельцы помещения на улице Генерала Озерова не продлили аренду. Проект долго искал новое место, и была вероятность, что он прекратит работу. Однако осенью 2025 культурное пространство заново открылось под крышей драматического театра. Сейчас «Катарсис» работает в помещении бывшего кафе «При свечах».

5. Пушкинский музей Летом досрочно закрылся Балтийский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Музей, который был основан ещё в 1997 году как региональное представительство Государственного центра современного искусства, прекратил работу с 1 августа. Закрытие стало неожиданностью для всех любителей искусства. Причина — изменение стратегической концепции ГМИИ, в рамках которой три филиала (Балтийский, Уральский и Северо‑Кавказский) были выведены из состава музея.

Фото: архив «Клопс»

6. Дом книжного наследия XX века В первых числах июля состоялось открытие Дома книжного наследия XX века имени Николая Гумилёва. Новое культурно‑образовательное пространство находится на улице Тельмана, 28 — в так называемом литературном квартале. В доме книжного наследия работают зоны, посвящённые разным эпохам и жанрам — например, Серебряному веку и событиям Великой Отечественной войны. Дом также стал пространством для творческих встреч, лекций и образовательных программ.

7. Pianissimo В июле—августе в регионе впервые прошёл фестиваль фортепианной музыки Pianissimo. Главной площадкой этого проекта является Государственный Эрмитаж, а в Калининграде зал предоставила Третьяковская галерея. Летом фестиваль собрал восемь исполнителей из России, Великобритании, Германии и Бразилии. Позже проект решили продолжить: 5 декабря в Калининграде открылся зимний сезон Pianissimo, теперь с участием других молодых музыкантов.

Фото: Александр Матвеев