VII фестиваль «Башня»

VII театральный мультижанровый фестиваль «Башня» пройдет с 28 мая по 12 июня и объединит на сцене Калининградского драматического театра шесть известных коллективов из четырёх городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Тюмень и Пермь. Продажа билетов на спектакли фестиваля открыта.
Традиционно театральный фестиваль «Башня» — это уникальная возможность увидеть лучшие спектакли страны не выезжая за пределы Калининграда. В программе фестиваля вновь разножанровые постановки и смелые эксперименты, на которые на домашних сценах всегда раскуплены билеты.
Откроет фестиваль Тюменский Большой драматический театр 28 и 29 мая. Этот коллектив впервые участвует в калининградском фестивале, но обещает начать очень ярко: зрители увидят всероссийскую премьеру лондонского мюзикла «Семейка Аддамс».
«Мюзикл «Семейка Аддамс» — это история семьи, любви и дружбы. Это 23 музыкальных номера, живой вокал, оригинальная хореография, невероятная атмосфера, захватывающая история, юмор и шутки странной семейки!» — отмечают создатели спектакля.
«Семейка Аддамс», поставленная в 2021-м году, побывала на гастролях более, чем в 10 городах и собрала немало наград (лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» в сезоне 2020-2021 годов в жанре «Оперетта/мюзикл», 4-кратный лауреат Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» в 2022 году, шорт-лист премии «Звезда театрала – 2022» в номинации «Лучший музыкальный спектакль»).
Продолжит фестиваль 31 мая Санкт-Петербургский академический драматический театр имени Веры Фёдоровны Комиссаржевской, который в прошлом году уже был гостем «Башни». В этом году коллектив привезет «Золотой ключик», премьера которого на родной сцене прошла в марте 2026-го. Яркий образный спектакль о театральной магии для зрителей старше шести лет.
«Этот спектакль — озорной и глубокий — для всех, кто когда-либо влюблялся в театр. Для тех, кто ищет свой путь. И для тех, кто знает, как это — верить, что мир можно изменить к лучшему. Это история о первом посвящении в театр. О взрослении. О том, как мы все ищем свой ключ от двери, за которой ждет именно наша, а не чужая, правда», — говорится в описании спектакля.
Далее фестивальную эстафету примут совсем молодые артисты – студенты четвертого курса актерского факультета Школы-студии МХАТ (г.Москва). Они привезут два спектакля: «Дачники» по пьесе Максима Горького (2 июня) и драму Торнтона Уайлдера «Наш городок» (3 июня).
Школа-студия МХАТ больше 80 лет хранит и развивает наследие великого Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко и тесно связана с Московским художественным театром.
Продолжат фестиваль «Башня» также гости из Москвы с одной из лучших инсценировок культового романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (5 июня). Этот спектакль – первый рэп-мюзикл московского «Рэп-театра», который зрители увидели в 2022 году в рамках Театральной лаборатории ЗИЛ. Спектакль стал визитной карточкой «Рэп-театра» и привлек внимание к новому направлению, где рэп — все еще самый популярный музыкальный жанр во всем мире — становится ярким и мощным театральным инструментом.
«Проза Достоевского очень хорошо подходит для рэпа, потому что у него интересные сюжеты и обстоятельные диалоги. «Преступление и наказание» — это вообще рэперская история. Она дерзкая, хулиганская, там есть и убийство, и проститутки, и расследование – всё очень близко к рэпу», — признается автор рэп-тестов Лев Киселев в интервью газете Metro.
Рэп-версия «Преступления и наказания» стала победителем Большого детского фестиваля 2023 года и обладателем Приза от художественного руководителя фестиваля, номинирована на премию «Музыкальное сердце театра» и вошла в лонг-лист Российской национальной театральной премии «Золотая маска» как один из самых заметных спектаклей сезона 2021- 2022. Необычную постановку уже успели посмотреть зрители разных театральных фестивалей в более, чем 15-ти городах страны. Теперь этот спектакль увидят жители Калининграда и гости нашего города.
К творчеству Достоевского обратился и еще один участник нашего фестиваля – за экватором «Башни» 7 июня сцена Калининградского драмтеатра встретит пермский академический «Театр-Театр» со спектаклем «Идиот». Спектаклю нет еще и года – премьера состоялась 31 июля 2025-го.
«Наш спектакль о банальности зла, о моральном разложении, об обществе, которое больно изнутри и совершенно не торопится найти исцеление. Все герои истории находятся в пограничной ситуации собственной болезни, которая проявляется у каждого по-своему, и с уверенностью утверждать, кто же на самом деле из них Идиот, довольно трудно. Самое страшное, что мы все застряли в мире романов Достоевского… А где из этого выход, совершенно не ясно. Но искать его необходимо. Поэтому давайте отправимся в это опасное и увлекательное путешествие вместе и всё-таки попробуем найти спасительную дверь, за которой, возможно, прячется добро», — говорит режиссёр, автор пьесы Марк Букин.
«Театр-Театр» — один из ведущих театральных коллективов России, известен мультижанровым репертуаром и работой на двух сценах, одна из которых оснащена уникальной механикой, не имеющей аналогов в стране.
Завершит VII театральный фестиваль «Башня» 12 июня уникальный театральный проект, о котором написали, пожалуй, все ведущие издания, а некоторые не по одному разу — «Тихий Дон» Санкт-петербургского театра «Мастерская». Спектакль впервые поставили в 2013-м году, а в 2021-м возобновили. Зрители увидят весь роман на сцене, и это станет самым длительным и масштабным действом — в спектакле больше 50 действующих лиц, он состоит из двух показов подряд и идёт почти 8 часов с 3 антрактами (25 мин. / 60 мин. / 25 мин.)!
«Четыре действия «Тихого Дона» по нарастающей передают накаляющееся яростное движение времени. Мирная хуторская жизнь — Первая мировая война – революция – гражданская война. Четыре части спектакля, четыре ритма, четыре отрезка эпохи, заново переворачивающих жизнь человека, жизнь его родины, жизнь страны», — отмечают создатели постановки.
|28 мая 19:00
|«Семейка Аддамс»
|Драмтеатр
|29 мая 19:00
|«Семейка Аддамс»
|Драмтеатр
|31 мая 11:00
|«Золотой ключик»
|Драмтеатр
|31 мая 17:00
|«Золотой ключик»
|Драмтеатр
|2 июн 19:00
|«Дачники»
|Драмтеатр
|3 июн 19:00
|«Наш городок»
|Драмтеатр
|5 июн 19:00
|«Преступление и наказание»
|Драмтеатр
|7 июн 18:00
|«Идиот»
|Драмтеатр
|12 июн 14:00
|«Тихий Дон»
|Драмтеатр