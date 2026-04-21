«Тихий Дон»

О событии
Уважаемые зрители! Обращаем ваше внимание, что данный спектакль будет идти продолжительностью 7 часов 50 минут с 3-мя антрактами (25 мин. / 60 мин. / 25 мин.). Учитывайте, пожалуйста, эту информацию при покупке билетов.
История внезапной страсти молодого Гришки Мелехова к красавице Аксинье Астаховой перерастает в историю истинной любви. Параллельно с любовной драмой разворачивается трагедия страны – Первая мировая, революция, гражданская война. Это история о потере и сохранении родства, человеческой силе и слабости.
Сквозь личную историю каждого героя рассматривается история страны — и даже больше — мира, каждый, оставаясь обычным человеком со своими человеческими чаяниями, радостями и горестями, вырастает до масштабов символа времени, знака эпохи.
Четыре действия «Тихого Дона» по нарастающей передают накаляющееся яростное движение времени. Мирная хуторская жизнь — Первая мировая война — революция — гражданская война. Четыре части спектакля, четыре ритма, четыре отрезка эпохи, заново переворачивающих жизнь человека, жизнь его родины, жизнь страны.
Премьера состоялась 18 мая 2013 г. Возобновление — 4 ноября 2021 г.
*В спектакле демонстрируются сцены курения.