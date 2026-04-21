Театр VII фестиваль «Башня»
18+
«Идиот»
Театр-постановщик: Пермский академический Театр-Театр / Театральный фестиваль «БАШНЯ»
Жанр: Драматический спектакль по мотивам романа Ф. М. Достоевского
Продолжительность: 3 часа 30 минут с антрактом

О событии

Уважаемые зрители! В данном спектакле используется сценический дым. При наличии аллергии воздержитесь от покупки билетов на 1–3 рядах. 

Князь Лев Николаевич Мышкин, не до конца пройдя за границей курс лечения от идиотизма, возвращается в Россию. Во время знакомства с молодой содержанкой Настасьей Филипповной князю открывается страшная изнанка светского общества, скрывающего свои грехи и пороки под маской социального благополучия. Попав в вихрь заговоров и интриг, Мышкин становится активным их участником и обнаруживает, что реальность больна гораздо больше, чем его собственный организм...

«Наш спектакль о банальности зла, о моральном разложении, об обществе, которое больно изнутри и совершенно не торопится найти исцеление. Все герои истории находятся в пограничной ситуации собственной болезни, которая проявляется у каждого по-своему, и с уверенностью утверждать, кто же на самом деле из них Идиот, довольно трудно. Самое страшное, что мы все застряли в мире романов Достоевского… А где из этого выход, совершенно не ясно. Но искать его необходимо. Поэтому давайте отправимся в это опасное и увлекательное путешествие вместе и всё-таки попробуем найти спасительную дверь, за которой, возможно, прячется добро», — говорит режиссёр, автор пьесы Марк Букин. 

В спектакле звучит авторская музыка композитора Андрея Платонова, а также следующие музыкальные композиции:

  • «Мы бедные овечки» из мультфильма «Пёс в сапогах» (текст Михаила Либина, музыка Криса Кельми) 
  • «Не должны умирать» из мультфильма «Русалочка» (текст Александра Галича, музыка Александра Локшина) 
  • Johnny Jewel «End Credits»
  • Gesaffelstein «Pursuit»
  • Jóhann Jóhannsson «The Rocket Builder (Lo Pan!)»
  • ГАФТ & DAKOOKA «Это не больно»
  • David Lynch «So Glad»
  • Ólafur Arnalds «A New Home»
  • Ben Frost «Stomp»
  • Хаски «Черным-черно»
  • Хаски «Бит шатает голову»
  • Alva Noto & Ryuichi Sakamoto «The Revenant»
  • Arca «Piel»
  • Max Richter «Sarajevo»

Премьера лондонского мюзикла и восьмичасовой «Тихий Дон»: чем удивит театральный фестиваль «Башня» в этом году

