Держи эмоции под контролем и не засматривайся на зелёные ягоды: приметы на 22 июля

22 июля православные верующие чтят память священномучеников Панкратия и Кирилла. В народе праздник называли Панкратием Ягодником и связывали с началом сбора черники. Рассказываем о приметах, запретах и поверьях, которыми руководствовались наши предки.
Что нельзя делать 22 июля:
- ругаться и ссориться, особенно с родственниками, — вместе с раздором в дом могут прийти тяжёлые болезни;
- отказывать нуждающимся в помощи — вскоре поддержка понадобится уже вам;
- громко кричать, шуметь и вести себя слишком буйно — такое поведение может привлечь нечистую силу;
- брать деньги в долг — расплатиться с кредитором будет непросто;
- подбирать найденные деньги — вместе с ними можно принести в дом чужие беды.
Народные приметы на 22 июля:
- черника поспела — зима будет холодной;
- ягоды ещё зелёные — осень выдастся сырой;
- луна кажется тёмной — конец июля принесёт частые дожди;
- кувшинки закрылись среди дня — скоро начнётся дождь;
- рыба шумно плещется у поверхности — ненастье близко;
- звёзды поблекли — надвигается гроза.