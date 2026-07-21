17:32

Держи эмоции под контролем и не засматривайся на зелёные ягоды: приметы на 22 июля

  1. Зодиак
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22 июля православные верующие чтят память священномучеников Панкратия и Кирилла. В народе праздник называли Панкратием Ягодником и связывали с началом сбора черники. Рассказываем о приметах, запретах и поверьях, которыми руководствовались наши предки.

Что нельзя делать 22 июля:

  1. ругаться и ссориться, особенно с родственниками, — вместе с раздором в дом могут прийти тяжёлые болезни;
  2. отказывать нуждающимся в помощи — вскоре поддержка понадобится уже вам;
  3. громко кричать, шуметь и вести себя слишком буйно — такое поведение может привлечь нечистую силу;
  4. брать деньги в долг — расплатиться с кредитором будет непросто;
  5. подбирать найденные деньги — вместе с ними можно принести в дом чужие беды.

Народные приметы на 22 июля:

  1. черника поспела — зима будет холодной;
  2. ягоды ещё зелёные — осень выдастся сырой;
  3. луна кажется тёмной — конец июля принесёт частые дожди;
  4. кувшинки закрылись среди дня — скоро начнётся дождь;
  5. рыба шумно плещется у поверхности — ненастье близко;
  6. звёзды поблекли — надвигается гроза.
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