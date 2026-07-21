«За двумя зайцами погонишься...»: Тамара Глоба рассказала, кому в конце июля не стоит хвататься за всё сразу

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Во второй половине июля Ракам откроются новые возможности для заработка и реализации своих талантов. Такой прогноз астролог Тамара Глоба дала на своём YouTube-канале.

Дела могут быстро пойти в гору, однако брать на себя слишком много работы не стоит. Перегрузка способна ударить по самочувствию. Внимания потребует и техника, а происходящее за спиной лучше не оставлять без контроля.

Раков могут задеть сплетни и попытки недоброжелателей пошатнуть их положение. Осторожность понадобится и в дальних поездках, особенно ближе к концу июля. Зато семейные вопросы будут решаться легче, а время, проведённое с близкими, принесёт приятные эмоции.

Новые знакомства и встречи откроют перспективы в личной жизни. В то же время Ракам придётся разобраться, что для них по-прежнему важно, а что уже уступило место новым чувствам и обстоятельствам.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.