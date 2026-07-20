Лев захватит лидерство, а Рыбы доверятся интуиции: гороскоп на рабочую неделю для всех знаков

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Начинается новая рабочая неделя, которая станет переходным этапом между двумя астрологическими сезонами. В понедельник и вторник Солнце ещё в Раке, создавая атмосферу заботы и эмоциональной вовлечённости, но уже в среду оно переходит в знак Льва, открывая период уверенности, амбиций и ярких свершений. Это идеальное время, чтобы завершить старые проекты и смело начинать новые. Меркурий в Раке делает нас чувствительными к словам, а Венера в Деве привносит внимание к деталям и желание совершенства. Готовьтесь к динамичной и продуктивной неделе!

Овен

Неделя начинается с высокой энергии. В понедельник и вторник вы будете полны идей и желания двигаться вперёд, но будьте осторожны — импульсивность может привести к ошибкам. Среда станет переломным моментом: Солнце переходит в Льва, и ваша харизма усиливается. Это идеальное время для переговоров и презентаций. К концу недели вы почувствуете, что взяли правильный курс. Главное — сохранять фокус и не распыляться.

Телец

Для Тельцов эта неделя пройдёт под знаком стабильности. В начале недели сосредоточьтесь на текущих задачах и избегайте рисков. Среда принесёт вам ясность в финансовых вопросах — возможно, вы найдёте новый источник дохода или пересмотрите бюджет. К концу недели вы получите признание за свою надёжность и трудолюбие. Это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с коллегами и начальством.

Близнецы

Неделя будет насыщена общением. В понедельник и вторник вас ждут важные переговоры и встречи. Будьте внимательны к деталям — именно они помогут вам заключить выгодные сделки. Среда принесёт вам новую информацию, которая изменит ваши планы. К концу недели вы завершите несколько важных дел и почувствуете облегчение. Ваша способность быстро адаптироваться станет вашим главным преимуществом.

Рак

Это последние дни вашего сезона, и неделя потребует от вас завершения старых дел. В понедельник и вторник сосредоточьтесь на том, чтобы довести до конца всё, что начали. Среда станет днём трансформации — возможно, вы получите новость, которая изменит ваши планы. К концу недели вы почувствуете, что готовы двигаться дальше, освободившись от груза прошлого. Не бойтесь отпускать то, что больше не служит вам.

Лев

Для Львов эта неделя станет началом нового этапа. В понедельник и вторник завершайте оставшиеся дела и готовьтесь к переменам. Среда — день вашей силы: Солнце переходит в ваш знак, и вы чувствуете прилив уверенности и энергии. К концу недели вы уже будете в центре внимания, и окружающие заметят вашу харизму и решимость. Это время для новых начинаний и смелых решений.

Дева

Для Дев неделя будет посвящена планированию. В начале недели сосредоточьтесь на анализе текущих дел и поиске путей для улучшения. Среда принесёт вам возможность проявить свои организаторские способности. К концу недели вы разработаете чёткий план действий на следующую неделю. Ваше внимание к деталям и стремление к порядку будут оценены по достоинству.