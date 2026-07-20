Не начинай новое дело и отложи путешествие: приметы на 21 июля

Православная церковь 21 июля празднует явление иконы Пресвятой Богородицы и почитает трёх святых Прокопиев. В народе этот день называют Казанская Багоматерь или Прокопьев день. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 21 июля:
- отправляться в путешествие — дорога будет трудной;
- бездельничать - в скором будущем настигнут неприятности;
- браться за какое-то дело впервые - добиться успеха не получится.
Народные приметы на 21 июля:
- какой будет погода на Прокопьев день, такой же начнётся август;
- дождь без ветра сулит затяжные ливни;
- дерущиеся воробьи и агрессивные пчёлы указывают на жару;
- если в лесах поспела черника, можно приступать к уборке озимой ржи;
- ясный день обещает солнечную зиму.