15:40

Не начинай новое дело и отложи путешествие: приметы на 21 июля

  1. Зодиак
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Православная церковь 21 июля празднует явление иконы Пресвятой Богородицы и почитает трёх святых Прокопиев. В народе этот день называют Казанская Багоматерь или Прокопьев день. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах. 

Что нельзя делать 21 июля:

  1. отправляться в путешествие — дорога будет трудной; 
  2. бездельничать - в скором будущем настигнут неприятности; 
  3. браться за какое-то дело впервые - добиться успеха не получится. 

Народные приметы на 21 июля:

  1. какой будет погода на Прокопьев день, такой же начнётся август; 
  2. дождь без ветра сулит затяжные ливни; 
  3. дерущиеся воробьи и агрессивные пчёлы указывают на жару; 
  4. если в лесах поспела черника, можно приступать к уборке озимой ржи; 
  5. ясный день обещает солнечную зиму. 
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