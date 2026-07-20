Чёрная полоса заканчивается: Тамара Глоба рассказала, кому будет невероятно везти до конца лета

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Тельцов до конца лета ждёт более благоприятный период после череды сбоев и напряжения. Такой прогноз дала астролог Тамара Глоба.

По её словам, в последние месяцы представители этого знака сталкивались с нестабильностью в разных сферах. Речь идёт о срывах сделок, задержках выплат и сложностях в рабочих отношениях.

Как считает Глоба, влияние напряжённых аспектов Венеры и Урана постепенно ослабевает, а уже во второй половине июля ситуация начнёт выравниваться. Это, по её прогнозу, может проявиться в возврате долгов, неожиданных предложениях о новой работе или повышении, а также в возможности закрыть старые финансовые вопросы.

При этом астролог подчеркнула, что Тельцам важно не упустить этот момент. Решения, принятые в ближайшие три недели, по её мнению, будут влиять на уровень доходов до конца года.

Отдельно Глоба отметила, что в этот период у Тельцов могут усилиться интуитивные решения. По её словам, именно они окажутся точнее, чем холодный расчёт.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.