Тельцы погрузятся в страстный роман, а Скорпионы раскроют тайну: таро-расклад на понедельник, 20 июля

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Тельцам выпадет возможность начать новый этап в отношениях, а Скорпионам станет проще разобраться в ситуации, которая долго оставалась без ответа. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 20 июля, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Девятка Кубков): обещает приятный сюрприз от близкого человека. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): предрекает возможность укрепить финансовое положение или получить поддержку влиятельного человека. Здоровье (Четвёрка Жезлов): указывает на пользу спокойного отдыха и восстановления дома.

Телец

Любовь (Туз Жезлов): символизирует начало яркого романа или возвращение страсти в существующие отношения. Профессиональная сфера (Справедливость): говорит о решении вопроса, связанного с документами, выплатами или официальными договорённостями. Здоровье (Пятёрка Кубков): указывает на снижение энергии из-за переживаний и накопленной усталости.

Близнецы

Любовь (Король Мечей): предрекает серьёзный разговор, где важны честность и прямота. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает сотрудничество, которое поможет добиться лучшего результата. Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о необходимости беречь организм после длительного ментального напряжения.

Рак

Любовь (Семёрка Кубков): символизирует сомнения и сложность разобраться в собственных желаниях. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): предрекает быстрое развитие событий и неожиданные новости. Здоровье (Королева Кубков): хорошее самочувствие.

Лев

Любовь (Шестёрка Кубков): обещает встречу с человеком из прошлого. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): говорит о временных сложностях, связанных с денежными ресурсами. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Дева

Любовь (Рыцарь Кубков): предрекает романтический жест или красивое признание. Профессиональная сфера (Десятка Мечей): указывает на завершение дела, которое давно забирало силы. Здоровье (Отшельник): говорит о необходимости пройти обследование или обратить внимание на хронические проблемы.

Весы

Любовь (Башня): символизирует неожиданное развитие событий, которое изменит привычный взгляд на отношения. Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает важное решение или разговор, после которого появится ясность. Здоровье (Двойка Пентаклей): указывает на необходимость наладить режим сна и питания.

Скорпион

Любовь (Верховная Жрица): говорит о скрытых чувствах или информации, которая скоро станет очевидной. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает неожиданный поворот в рабочих делах. Здоровье (Паж Пентаклей): символизирует хороший период для начала лечения, тренировок или формирования полезной привычки.

Стрелец

Любовь (Дьявол перевёрнутая): предрекает освобождение от романтической привязанности, которая мешала двигаться дальше. Профессиональная сфера (Император): указывает на укрепление положения и получение большей ответственности. Здоровье (Луна): говорит о повышенной чувствительности к стрессу и перемене погоды.

Козерог

Любовь (Мир): символизирует переход отношений на новый этап или завершение старой истории. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): предрекает необходимость отстаивать свои идеи и решения. Здоровье (Тройка Пентаклей): указывает на пользу консультации со специалистом.

Водолей

Любовь (Паж Кубков): обещает неожиданное сообщение и лёгкий флирт. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о кропотливой работе, которая принесёт результат позже. Здоровье (Король Кубков): символизирует стабилизацию эмоционального состояния.

Рыбы