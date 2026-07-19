Успех, поддержка и внимание: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который будет самым счастливым во второй половине июля

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Во второй половине июля Овнам нужно будет уделить внимание домашним делам, близким и работе. Об этом на своём YouTube-канале рассказала астролог Тамара Глоба.

Представителей этого знака ждут личный успех, поддержка, внимание, популярность. Любящие люди дадут хорошие возможности для заработков.

«В этот период вы успеете сделать всё, что вам нужно и важно. Это время, наполненное делами, связанными с домом. <...> Начиная со второй декады, наступит период, когда вас захватят заботы. Много времени вы посвятите не только домашним делам, но и близким, займётесь работой, которая из творчества превращается в обязательства», — педсказала астролог.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.