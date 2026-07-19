21:18

Не бери деньги в долг и не выноси мусор вечером: приметы на 20 июля

  1. Зодиак
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В народном календаре 20 июля отмечается день Авдотьи Сеногнойки, а православная церковь вспоминает преподобную Евфросинию Московскую. Этот день получил своё название из-за частых дождей, которые могли испортить уже скошенное сено. Крестьяне торопились убрать сухую траву до этой даты, чтобы не остаться без корма для скота на зиму. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 20 июля

  1. купаться в реках и озёрах — водяной в этот день может утащить на дно;
  2. свататься и играть свадьбы — союз будет непрочным и быстро распадётся;
  3. давать и брать деньги в долг — сулит финансовые потери и ссоры с должником;
  4. ругаться, сквернословить и обманывать — злые слова обернутся против говорящего;
  5. выносить мусор вечером — из дома пропадёт удача. 

Народные приметы 20 июля

  1. дождь обезает затяжные осадки на несколько недель;
  2. ясная и сухая погода сулит тёплую и солнечную осень; 
  3. много паутины на лугах — к ясному небу в ближайшие недели;
  4. журавли долго кричат на закате — к хорошей погоде утром.
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