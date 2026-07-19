Не бери деньги в долг и не выноси мусор вечером: приметы на 20 июля

В народном календаре 20 июля отмечается день Авдотьи Сеногнойки, а православная церковь вспоминает преподобную Евфросинию Московскую. Этот день получил своё название из-за частых дождей, которые могли испортить уже скошенное сено. Крестьяне торопились убрать сухую траву до этой даты, чтобы не остаться без корма для скота на зиму. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 20 июля
- купаться в реках и озёрах — водяной в этот день может утащить на дно;
- свататься и играть свадьбы — союз будет непрочным и быстро распадётся;
- давать и брать деньги в долг — сулит финансовые потери и ссоры с должником;
- ругаться, сквернословить и обманывать — злые слова обернутся против говорящего;
- выносить мусор вечером — из дома пропадёт удача.
Народные приметы 20 июля
- дождь обезает затяжные осадки на несколько недель;
- ясная и сухая погода сулит тёплую и солнечную осень;
- много паутины на лугах — к ясному небу в ближайшие недели;
- журавли долго кричат на закате — к хорошей погоде утром.