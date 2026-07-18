Тамара Глоба рассказала, для кого июль может стать началом нового этапа в жизни

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Козерогам июль может принести серьёзные перемены в работе и карьере. Представителям этого знака зодиака могут открыться новые профессиональные перспективы, связанные с незнакомой средой и быстрыми решениями.

По прогнозу Тамары Глобы, в июле у Козерогов вероятны новые проекты, смена рабочего окружения и важные знакомства, которые окажутся полезными в будущем. Некоторые предложения, как отмечает астролог, могут поступить неожиданно, поэтому действовать, возможно, придётся без долгих раздумий.

Особенно интересные возможности, по её мнению, могут быть связаны с поездками, командировками или работой вдали от дома. Именно готовность выйти за пределы привычного круга способна открыть Козерогам путь к новому этапу развития.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.