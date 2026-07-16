Тамара Глоба назвала знак, которому в конце июля сулят заработки, траты и резкий поворот в личной жизни

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Астролог Тамара Глоба считает, что у Скорпионов начинается период обновления. Об этом она рассказала в своём прогнозе на июль.

По словам Глобы, вторая половина месяца окажется для представителей этого знака насыщенной событиями. В центре внимания будут деньги: Скорпионам придётся жёстко отстаивать свои финансовые интересы и принимать решения, связанные с заработком.

Главная сложность, как считает астролог, будет связана с выбором между привлекательной работой вдали от дома и личными делами, которые потребуют всё больше внимания. «Постарайтесь не портить отношения с теми, кто всегда был вам дорог», — предупредила Тамара Глоба.

Вместе с хорошими доходами, по её прогнозу, придут и серьёзные расходы. Возможны крупные вложения в недвижимость, а вслед за ними — заметные перемены в личной жизни. Как отмечает астролог, там, где появляются деньги, нередко возникают и искушения.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.