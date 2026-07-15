Отмени сделку и не давай никому деньги в долг: приметы на 16 июля

В народном календаре 16 июля отмечается Маков день, когда принято почитать мучеников Мокия и Марка. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 16 июля:
- давать или брать деньги в долг — это может спровоцировать ссоры;
- пересаживать растения, иначе цветы и урожай вскоре погибнут;
- делать талисманы и обереги — они будут бесполезны или принесут вред носящему;
- начинать дела, отправляться в поездки и или проводить сделки, так как день считается для этого неудачным.
Народные приметы на 16 июля:
- комары и мошкара вьются в воздухе — следующая неделя будет солнечной;
- вода в колодцах убывает — к жаре;
- лошади фыркают — к ясной погоде, громко ржут — к дождю;
- облака быстро плывут по небу — скоро поднимется сильный ветер.