14:49

Отмени сделку и не давай никому деньги в долг: приметы на 16 июля

  1. Зодиак
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В народном календаре 16 июля отмечается Маков день, когда принято почитать мучеников Мокия и Марка. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 16 июля:

  1. давать или брать деньги в долг — это может спровоцировать ссоры; 
  2. пересаживать растения, иначе цветы и урожай вскоре погибнут; 
  3. делать талисманы и обереги — они будут бесполезны или принесут вред носящему;  
  4. начинать дела, отправляться в поездки и или проводить сделки, так как день считается для этого неудачным. 

Народные приметы на 16 июля:

  1. комары и мошкара вьются в воздухе — следующая неделя будет солнечной; 
  2. вода в колодцах убывает — к жаре;  
  3. лошади фыркают — к ясной погоде, громко ржут — к дождю; 
  4. облака быстро плывут по небу — скоро поднимется сильный ветер. 
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